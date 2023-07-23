Ночью 23 июля Россия нанесла ракетный удар по Одессе — уничтожен Спасо-Преображенский собор. Украинцы активно обсуждают террористический акт в сети, пока город приходит в себя после ракетного обстрела. На подобные атаки со стороны России реагируют и украинские знаменитости, которым есть что сказать.

Реакция звезд на обстрел Спасо-Преображенского собора в Одессе — далее в материале.

Певица Настя Каменских поражена очередным ударом со стороны России — она опубликовала последствия ракетного обстрела.

— Одесса, нет слов. Держитесь, — кратко прокомментировала звезда.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво показал, в каком состоянии Спасо-Преображенский собор после ракетногно обстрела.

— Иногда кажется, что больше зла они уже не могут сделать… Одесса, мои соболезнования, — добавил кулинар.

Ведущий Григорий Решетник заявил, что у него разрывается сердце от разрушений в Одессе, которые принесла с собой РФ. К этому приводит бездействие мира.

— Сплошной ужас… сердце разрывается. Одесситы, самые искренние соболезнования — держитесь, прошу. Я думаю, что подобные кадры вдохновляют мировое общество и украинских коррупционеров, которые считаю, что моя хата с краю, — заявил шоумен.

Певица аlyona аlyona показала снимки Спасо-Преображенского собора после ракетного обстрела — можно заметить, что здание получило огромные повреждения, и реставрация под большим вопросом.

Певец Владимир Дантес привлек внимание своих фанатов без помощи ужасных фото с места происшествия — он просто написал в сториз Одесса.. на белом фоне.

Даже София Ротару отреагировала на ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору. Звезда заявила, что у нее разрывается сердце от террористического акта со стороны РФ.