Британская певица Адель призналась, что хочет быть домохозяйкой, выйти замуж за возлюбленного, спортивного агента Рича Пола и родить ему детей.

По словам артистки, сейчас она счастлива как никогда.

— Я никогда не была так влюблена. Я одержима им. Я определенно хочу еще детей, — отметила Адель.

Однако сейчас исполнительница сосредоточена на карьере и музыкальном шоу в Лас-Вегасе, которое ранее ей пришло отменить. Адель сказала, что этот момент был самым худшим за всю ее карьеру.

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— Я домохозяйка и мать. Стабильная жизнь помогает мне с моей музыкой. Но сейчас все, что у меня в голове — Вегас. Я хочу, черт возьми, добиться успеха, — подчеркнула Адель.

Более того, она добавила, что не помолвлена, а кольцо на пальце — красивое украшение.

— Я не помолвлена. Я просто обожаю дорогие украшения, — отметила артистка.

Официально свои отношения Адель и Рич Пол подтвердили в октябре 2021 года. Тогда они вместе пришли на баскетбольный матч в Лос-Анджелесе.