Стало известно, как австралийский актер Хью Джекман и актриса Деборра-Ли Фернесс будут делить совместно нажитое имущество. Оно оценивается в $290 млн.

Близкие к паре источники говорит, что экс-супруги, которые прожили в браке 27 лет, хотят поделить все поровну.

— Их жизнь была настолько переплетенной, поэтому это чрезвычайно сложный и изнурительный процесс — разделить все и выяснить, кто что получит с точки зрения активов и финансов, — сказал инсайдер.

Он добавил, что подача на развод будет официально оформлена после того, как Хью и Деборра-Ли решат финансовые вопросы и придут к согласию. Бывшие супруги хотят сделать все дружелюбно.

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Напомним, ранее стало известно, что Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс разводятся. Пара заявила, что после стольких лет брака их пути разошлись и они решили по отдельности продолжить свой индивидуальный рост.

Также, по словам инсайдера, их отношения уничтожила пандемия Covid-19, во время которой отношения превратились в более дружеские, нежели любовные.