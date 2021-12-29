29 декабря харьковские патрульные оштрафовали на 510 грн финалистку Мисс Украина-2021 Юлия Андриенко, которая накануне объезжала затор по трамвайным путям.

Фактом правонарушения 25-летняя девушка сама похвасталась в сети Instagram.

После того, как видео было распространено в социальной сети, правоохранители разыскали модель и опросили ее.

– С правонарушениями водитель была согласна. На гражданку инспекторы составили административное постановление по факту нарушения правил расположения транспортных средств, – отмечают в патрульной полиции Харькова.

На кадрах, которые успели разлететься сетью, девушка весело комментировала свою выходку:

– Я же говорила, что мне не нужна высокая машина, иначе начну наглеть. Я не ошибалась!

После того, как поступок финалистки Мисс Украина-2021 получил огласку, модель убрала видео со своей страницы.

Движение по основным улицам города Харькова 28 декабря было затруднено из-за ухудшения погодных условий.

Как сообщали организаторы конкурса красоты в короткой биографической справке, Юлия Андриенко родилась в Харькове 25 лет назад.

Девушка является кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике, имеет дипломы двух экономических вузов. Занимается моделингом и организацией съемок.

Недавно Юлия создала собственный бренд головных уборов.

Источник: Патрульная полиция Харьковской области

Фото: Міс Україна