Часто модницы пытаются повторить образы своих кумиров, однако цены на их вещи кусаются, поэтому это не всегда доступно. Выход есть — найти похожее в обычных массмаркетах.

Украинская певица и блогер Shadu (настоящее имя Ксения Шадурская) решила повторить повседневный стиль Рианны, однако вещи зарубежной звезды она отправилась искать в доступные большинству магазины.

Американскую певицу часто можно заметить в Gucci, однако вещи этого бренда позволить себе могут не многие. Так, штаны Рианны от Gucci можно заменить штанами с Bershka c прозрачными полосками.

— Фишка Рианны в том, что она сочетает несочетаемое, — отметила Shadu.

К этим штанам можно обуть кожаные ботфорты с острым носком на шпильке. На верх — объемный свитшот. На голову — кепка.

На лицо нанести макияж с акцентом на губы — фиолетового оттенка. Из аксесуаров Рианна предпочитает массивные серьги-кольца.

В повседневной жизни американская звезда ходит в объемных куртках. Весь образ можно дополнить солнцезащитными очками.

Shadu рассказала, что в детстве она каждый день хотела быть каким-нибудь артистом — Бритни Спирс, Кристиной Агилерой, Шакирой. Однако во взрослом возрасте сравнивать себя с кем-то — ошибка, а вот просто равняться или вдохновляться — другое дело.