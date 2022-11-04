4 ноября на СТБ прошел второй выпуск романтического реалити Холостяк. Участницы активно включились в борьбу за сердце главного героя – бизнесмена Алекса Топольского.

Второй эфир был полон романтики и непредсказуемых решений Холостяка — Алекс попрощался сразу с шестью девушками. Для кого первое свидание с Топольским стало последним, читайте в материале.

Зарядка с Медузой и десерт от Вики

На первое свидание на проекте отправились сразу пять девушек – Вика, Роксолана, Оля, Элизабет и Юля. Для каждой из них Холостяк подготовил шикарный букет и предложил самостоятельно выбрать формат совместного времяпровождения.

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Юля выбрала тренировку с Топольским и по сути получила индивидуальное свидание. Совместное занятие спортом позволило Юле и Алексу наладить телесный контакт.

Фотосессию от Холостяка выбрали Оля и Роксолана, в то время как приготовить любимый торт Алекса вызвались Вика и Элизабет.

Во время индивидуального общения с Элизабет Алекс понял, что их представления о любви и отношениях не совпадают. Холостяк решил не тянуть и сразу попрощался с девушкой.

Такая же участь ждала Олю. Несмотря на приятное общение с ней, Холостяк не почувствовал, что это перерастет во что-то большее.

Собственно из пятерки девушек с розой домой вернулась только Юля.

Третий – (не) лишний?

Первое индивидуальное свидание на Холостяке 12 Алекс подготовил для Насти. Однако Саша, получившая на прошлой неделе желтую розу, решила составить им компанию.

Алексу понравилась инициатива девушки, однако он попросил Сашу присоединиться к ним уже вечером, поскольку имел для Насти особый сюрприз. На церемонии девушка рассказала о дне рождения сына, и Алекс организовал для мальчика праздник. Втроем они играли на приставке и ели сладости, но Топольский заметил, что Настя была с сыном холодной.

Девушка рассказала, что ради прошлых отношений переехала в Мексику. Она финансово зависела от мужчины, и такая ситуация была для нее вполне комфортной, поскольку позволяла обеспечивать семью. Взгляды Алекса и Насти на отношения не сошлись, так что Холостяк отпустил девушку.

Свидание Алекс завершил ужином с Сашей. Алекс отметил искренность девушки и вручил ей розу.

Прощание — тоже эмоция

На этой неделе Алекс должен был исполнить желание Насти. Девушка захотела свидание-эмоцию, поэтому пара отправилась кататься на лошадях.

Стоит отметить, что у Насти уже было определенное преимущество перед конкурентками. Во время первой вечеринки она “украла” Холостяка и отправилась с ним в теплицу загадывать желания. Это позволило Насте пообщаться с Алексом больше других участниц.

На индивидуальном свидании девушка много рассказывала о своих достижениях и умениях, но их “многогранность” посеяла в Холостяке сомнения.

– Мне с тобой интересно, у тебя насыщенная жизнь и очень много историй. Но ты не нашла себя и не узнала себя до конца. Мы не можем ничего продолжать, – заметил Топольский и попрощался с участницей.

За сладеньким в Стамбул

Приглашение Алины на свидание в Стамбул растрогало всех – для девушки поездка за границу стала первой.

Пара отправилась плавать на пароме, а затем посетила турецкий рынок и попробовала традиционные сладости. Во время игры в кости Алина рассказала о своем самом большом страхе.

— Я не боюсь высоты, воды или чего-то, что причиняет физическую боль. Я боюсь нравственного и душевного – поступить нечестно или обидеть кого-нибудь и чтобы тебя мучила совесть, — сказала она.

Свидание завершилось ночной прогулкой по Стамбулу под дождем, теплыми объятиями и розой.

Церемония роз

Накануне церемонии Алекс Топольский предложил девушкам рассказать один важный факт из своей жизни. Это помогло Холостяку сделать выбор.

На проект вернулась Людмила, которую Алекс отпустил на свадьбу брата прямо с первой вечеринки.

Елена, которая на этой неделе была хозяйкой дома, пришла на церемонию с домашним печеньем. Однако это не помогло ей завоевать расположение Алекса. Холостяк почувствовал, что их взгляды на построение отношений отличаются, поэтому отпустил девушку.

— Отношения – это не борьба, я не хочу ни с кем воевать, – добавил он.

Также во время церемонии Топольский простился с Аделиной.

– Мне не показалось, что она ищет здесь чувства, отношения и любовь. Она пыталась убедить себя, что пришла сюда не ради пиара, хотя выглядит так, будто пришла для этого, — заметил Холостяк.

По результатам церемонии красные розы получили Юля, Саша, Алина, Катя, Роксолана, Амина, Лиза, Люда, Вика, Оля.

На следующей неделе Топольский готов исполнить желание Юли. Хозяйкой дома станет Саша, а воспользоваться последним шансом на проекте придется Марине.