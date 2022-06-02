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Обязательно все отстроим: Остапчук принялся разбирать завалы в Бородянке

2 июня 2022, 15:09
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Володимир Остапчук

Украинский телеведущий Владимир Остапчук приобщился к разбору завалов в Бородянке в Киевской области.

На личной странице в Instagram он признался, что стал послом проекта Добробат, который занимается восстановлением разгромленных войсками РФ районов.

– В Украине десятки тысяч разрушенных домов и судеб, и можно было бы сесть и плакать. Но украинцы не такие – мы работаем и мы обязательно все отстроим.
Присоединиться к 30 тыс. волонтерам, разбирать завалы, чинить, помочь техникой или донатами можно и нужно, — написал Остапчук.

В сториз телеведущий показал кадры разрушенной российскими войсками Бородянки. По словам Остапчука, даже несмотря на полную разруху в поселке бурлит жизнь.

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— Странное ощущение. Уже работают магазины и гуляют детки. Все хотят нормальной, мирной жизни, – сказал он.

Также Владимир посетил село Загальцы Бородянского района, которое полностью разрушено российскими оккупантами.

— Мы все слышали о Бородянке, Буче или Ирпене, но таких сел, как Загальцы, по Украине тысячи. И они разрушены под ноль, – отметил телеведущий.

Володимир Остапчук

Ранее Бородянку посетил исполнитель Коля Серга. Он выступал перед строителями-добровольцами в Доме культуры.

Артист обнародовал видео и отметил, что там уцелели только 6 или 7 домов, а остальные придется сносить и заново отстраивать.

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Теги
Війна в Україні, Владимир Остапчук
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