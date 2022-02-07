Российская певица Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом на концерте. Фанаты не сразу узнали звезду.
В последнее время 59-летняя исполнительница не часто появляется перед публикой, поэтому ее появление произвело фурор. Так, Агузарова решила дать концерт в Москве. На сцену певица вышла в мини-шортах, пиджаке, топе, колготках в сеточку и ботильйонах. Однако если к эпатажному стилю артистки поклонники привыкли, то вот ее внешний вид вызвал обсуждение.
Жанна заметно увеличила губы и закачала в щеки филеры.
Поклонники артистки разделились на два лагеря. Кто-то говорит, что Агузарова хорошо выглядит, а кто-то считает наоборот.
- Жанна, вы жива. Спасибо, что показали.
- Жанна любима в любом образе.
- Это точно она?
- Она великолепна! И еще, что удивило, в хорошей форме.
- Гениальная певица! Абсолютно инопланетная, потому и органична, как бы странно не выглядела.
- Лицо выглядит ужасно — уродские губы! Я была близко от сцены и наблюдать ее гримасы конечно странно. Но голос остался без изменений!
- Время никого не щадит, а уж тем более тут.
- Пора ей уже опять на Марс. — Пишут пользователи сети.
Это не впервые, когда Жанна Агузарова пугает фанатов своим внешним видом. Так, в эфире одного музыкального шоу лицо певицы практически не двигалось из-за чего напоминало маску.