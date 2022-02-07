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Лицо ужасное! Жанна Агузарова испугала поклонников своим внешним видом

7 февраля 2022, 20:20
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Лицо ужасное! Жанна Агузарова испугала поклонников своим внешним видом

Российская певица Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом на концерте. Фанаты не сразу узнали звезду.

В последнее время 59-летняя исполнительница не часто появляется перед публикой, поэтому ее появление произвело фурор. Так, Агузарова решила дать концерт в Москве. На сцену певица вышла в мини-шортах, пиджаке, топе, колготках в сеточку и ботильйонах. Однако если к эпатажному стилю артистки поклонники привыкли, то вот ее внешний вид вызвал обсуждение.

Жанна заметно увеличила губы и закачала в щеки филеры.

Поклонники артистки разделились на два лагеря. Кто-то говорит, что Агузарова хорошо выглядит, а кто-то считает наоборот.

  • Жанна, вы жива. Спасибо, что показали.
  • Жанна любима в любом образе.
  • Это точно она?
  • Она великолепна! И еще, что удивило, в хорошей форме. 
  • Гениальная певица! Абсолютно инопланетная, потому и органична, как бы странно не выглядела.
  • Лицо выглядит ужасно — уродские губы! Я была близко от сцены и наблюдать ее гримасы конечно странно. Но голос остался без изменений! 
  • Время никого не щадит, а уж тем более тут.
  • Пора ей уже опять на Марс. — Пишут пользователи сети.

Это не впервые, когда Жанна Агузарова пугает фанатов своим внешним видом. Так, в эфире одного музыкального шоу лицо певицы практически не двигалось  из-за чего напоминало маску.

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