Российская певица Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом на концерте. Фанаты не сразу узнали звезду.

В последнее время 59-летняя исполнительница не часто появляется перед публикой, поэтому ее появление произвело фурор. Так, Агузарова решила дать концерт в Москве. На сцену певица вышла в мини-шортах, пиджаке, топе, колготках в сеточку и ботильйонах. Однако если к эпатажному стилю артистки поклонники привыкли, то вот ее внешний вид вызвал обсуждение.

Жанна заметно увеличила губы и закачала в щеки филеры.

Поклонники артистки разделились на два лагеря. Кто-то говорит, что Агузарова хорошо выглядит, а кто-то считает наоборот.

Жанна, вы жива. Спасибо, что показали.

Жанна любима в любом образе.

Это точно она?

Она великолепна! И еще, что удивило, в хорошей форме.

Гениальная певица! Абсолютно инопланетная, потому и органична, как бы странно не выглядела.

Лицо выглядит ужасно — уродские губы! Я была близко от сцены и наблюдать ее гримасы конечно странно. Но голос остался без изменений!

Время никого не щадит, а уж тем более тут.

Пора ей уже опять на Марс. — Пишут пользователи сети.

Это не впервые, когда Жанна Агузарова пугает фанатов своим внешним видом. Так, в эфире одного музыкального шоу лицо певицы практически не двигалось из-за чего напоминало маску.