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Лицо, будто его бить будут: “Слава Украине” изрядно напугала Киркорова в Лас-Вегасе

19 августа 2022, 10:17
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Лицо, будто его бить будут: “Слава Украине” изрядно напугала Киркорова в Лас-Вегасе

Певец-путинист Филипп Киркоров после концертов в оккупированном Крыму отправился в Лас-Вегас (США). Во время отдыха артисту напомнили о развязанной Путиным войне и убийствах Россией мирных украинцев.

В сети уже завирусилось видео, на котором видно, как в одном из ресторанов Киркорова встретили неравнодушные и выкрикнули Слава Украине! Судя по реакции певца, он не ожидал этого услышать и выглядел, мягко говоря, испуганно.

Сеть изрядно порадовала такая реакция Киркорова:

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  • Как испугали парня! И это не где-нибудь, а в Лас-Вегасе! Почему оно уехало в ненавистную Америку? Вкусно поесть? Ну да, в России теперь санкции, вкусно не кормят!
  • Лицо, будто его бить будут. Мысленно вспоминал, где выход.
  • Глаза большие сделали. Сердце в пятки прыгнуло.
  • Если бы еще тихонько кто-нибудь сзади копанца дал, то он бы еще и влез на месте.
  • Зовите священника!
  • И так будет с каждым!

Ранее Филипп Киркоров дал концерты в оккупированном Россией Крыму, где прославлял русских боевиков. После этого, несмотря на статус народного, Киркорова не пустили в Молдову. На фоне поддержки войны в Украине артисту также запретили въезд в Латвию, Литву и Эстонию.

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Теги
Війна в Україні США Філіп Кіркоров
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