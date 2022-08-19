Певец-путинист Филипп Киркоров после концертов в оккупированном Крыму отправился в Лас-Вегас (США). Во время отдыха артисту напомнили о развязанной Путиным войне и убийствах Россией мирных украинцев.

В сети уже завирусилось видео, на котором видно, как в одном из ресторанов Киркорова встретили неравнодушные и выкрикнули Слава Украине! Судя по реакции певца, он не ожидал этого услышать и выглядел, мягко говоря, испуганно.

Сеть изрядно порадовала такая реакция Киркорова:

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Как испугали парня! И это не где-нибудь, а в Лас-Вегасе! Почему оно уехало в ненавистную Америку? Вкусно поесть? Ну да, в России теперь санкции, вкусно не кормят!

Лицо, будто его бить будут. Мысленно вспоминал, где выход.

Глаза большие сделали. Сердце в пятки прыгнуло.

Если бы еще тихонько кто-нибудь сзади копанца дал, то он бы еще и влез на месте.

Зовите священника!

И так будет с каждым!

Ранее Филипп Киркоров дал концерты в оккупированном Россией Крыму, где прославлял русских боевиков. После этого, несмотря на статус народного, Киркорова не пустили в Молдову. На фоне поддержки войны в Украине артисту также запретили въезд в Латвию, Литву и Эстонию.