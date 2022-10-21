В сети появился трейлер украинского полнометражного фильма Область Героев. Премьера фильма на больших экранах состоится с 24 ноября.

Фильм Область Героев – это первая масштабная кинореконструкция реальных героических историй простых украинцев. Команда посвятила этот проект всем волонтерам Украины, которые ценой собственной жизни спасли и продолжают спасать тысячи жизней. Зритель увидит откровенную киноисповедь о событиях, происходивших в аду враждебной оккупации: в Буче, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене и других городах и селах. Каждая героическая исповедь – это не об одном человеке и его истории, а о тысячах украинских волонтеров, олицетворяющих несокрушимую украинскую нацию.

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– Наш фильм посвящен всем волонтерам Украины. И он несет благотворительную миссию: купи билет – согрей ребенка. И я приглашаю всех в кино, ведь собранные средства от кинопоказов пойдут на закупку обогревателей для детских домов, поскольку нас ждет тяжелая зима. Украинское кино согреет не только душу, – отметил автор и генеральный продюсер Алексей Комаровский.

В фильм Область Героев вошло несколько реальных историй. В главных ролях – волонтеры, сыгравшие сами себя. И именно в этом уникальность ленты на основе реальных событий: это кино без актеров. Саундтреками к фильму стали песни Вільні Люди украинской группы Без обмежень, а также Думи в исполнении Артема Пивоварова и Dorofeeva.

Фильм создает автор и генеральный продюсер Алексей Комаровский. Производство кинокомпании IdeaFilms в партнерстве с Киевской ОВА и при содействии Госкино Украины. Режиссер-постановщик Артур Лерман.