Актер и комик Эдди Мерфи пошутил касательно семьи Уилла Смита на церемонии Золотой глобус 2023. Эдди дал несколько советов начинающим в отрасли, одна из них — не шутить о Смите.

Ролик с выступлением комика быстро завирусился в соцсетях.

Eddie Murphy shares three pieces of advice for up-and-comers in the industry: 1) Pay your taxes.

2) Mind your business.

3) Keep Will Smith’s wife’s name out your f—ing mouth.https://t.co/YDe7QBg9R9 pic.twitter.com/1iH3iHGBiz — Variety (@Variety) January 11, 2023

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— Я хочу сообщить вам, что существует четкий план, которому вы можете следовать, чтобы добиться успеха, процветания, долголетия и душевного спокойствия, — начал свою мысль Мерфи.

Чтобы предать своей шутке эффекта неожиданности, комик сначала посоветовал следить за тремя вещами: платить налоги и усердно заниматься своим делом. Последнее условие явно рассмешило публику.

— Держите имя жены Уилла Смита подальше от своего гребанного рта! — эмоционально выразился актер.

Шутка отсылает к прошлогоднему Оскару, на котором Смит ударил комика Криса Рока за то, что он пошутил относительно облысения жены Смита Джады. Артист со сцены заявил, что она могла бы сыграть главную роль в фильме Солдат Джейн из-за отсутствия волос.

Тогда внимательные зрители смогли прочесть слова, которые Смит сказав комику: Держи имя моей жены подальше от своего гребаного рта. Впрочем, после этого карьера Уилла оказалась под угрозой — он принес публичные извинения, а киноакадемия запретила ему посещать церемонии Оскар следующие 10 лет.