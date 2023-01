Актер и комик Эдди Мерфи пошутил касательно семьи Уилла Смита на церемонии Золотой глобус 2023. Эдди дал несколько советов начинающим в отрасли, одна из них — не шутить о Смите.

Ролик с выступлением комика быстро завирусился в соцсетях.

Eddie Murphy shares three pieces of advice for up-and-comers in the industry:

1) Pay your taxes.

2) Mind your business.

3) Keep Will Smith’s wife’s name out your f—ing mouth.https://t.co/YDe7QBg9R9 pic.twitter.com/1iH3iHGBiz

— Variety (@Variety) January 11, 2023