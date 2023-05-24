Репер Ярмак, который с оружием в руках защищает Украину, огласил свой сбор на восстановление ЛОР-отделения больницы Охматдет. Музыкант сделал это на фоне скандала с концертом Светланы Лободы, который в итоге отменили из-за недовольства общества.

Так, Александр один из первых отреагировал на анонс концерта Лободы. Он выяснил, что в Охмадтете не знали о благотворительном сборе, и призвал не идти на концерт к артистке, которая признала РФ агрессором спустя месяц после начала полномасштабного вторжения.

Чтобы не оставить детскую больницу без денег, Ярмак сам призвал донатить без каких-либо концертов и “оправданий предателей благотворительностью”. Свои 100 тыс. грн он уже отправил на помощь.

— Лично я, когда вижу подобные хитрые шаги предателей, не собираюсь молчать и допускать толерирование подобных персонажей в нашем обществе. Пока украинцев убивали, неуважаемая мной Лобода запугивала патриотов кадыровцами, принимала участие в информационных компаниях врага по дискредитации Украины, танцевала на боли матерей, которые годами теряли своих детей на войне с Россией, — начал свою мысль артист.

Ярмак добавил, что сейчас маркетологи пытаются отбелить репутацию “подобных персонажей”.

— Репутация за подобные поступки должна быть навсегда похоронена после военной агрессии страны оккупанта и большой трагедии для миллионов украинцев! Мы без них боролись за будущее страны, и без них получим победу и построим современное государство, — закончил свою мысль репер.

23 мая Osocor Residence отменили концерт Лободы на фоне общественного недовольства. Многие восприняли это мероприятие как попытка отбелить репутацию певицы.