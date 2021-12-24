Украино-боливийская певица и ведущая Мишель Андраде рассказала, что у нее был опыт секса по дружбе.

По словам артистки, она из этого вынесла хороший опыт — дружба должна оставаться дружбой.

— Было… Правда, если кто-то один в таких отношениях влюбится, а второй не ответит взаимностью, то можно потерять друга. Поэтому всегда нужно изначально все проговаривать и обсуждать малейшие нюансы такого общения, – поделилась певица.

Также Мишель отметила, что не любит тратить время зря, поэтому предпочитает моногамные отношения.

— Считаю, что когда ты в отношениях, то вступаешь в очень сильную связь с другим человеком. А если будешь распыляться, то эта связь со временем утратится. Но это не значит, что не может присутствовать общение с другими людьми, даже флирт, но в меру, в рамках дозволенного, — отметила Андраде.

Таким откровением звезда поделилась за кулисами шоу Хто зверху?, которое идет на Новом канале.

Мишель не любит говорить о личной жизни и тщательно ее скрывает, однако известно, что сейчас певица состоит в отношениях. Кто избранник — неизвестно.

В начале ноября мы писали, что Мишель Андраде отправилась на свидание с первым Холостяком Словении Грегором Чеглаем, заплатив ему €500. Почему певица пошла на это и как прошла встреча — читайте на Фактах ICTV.