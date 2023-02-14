Актриса Анна Саливанчук планирует перенести операцию после серьезной травмы головы. Артистка раскрыла последствия неудачного падения своим поклонникам в Instagram.

Так, травма оказалась серьезнее, чем Анна думала раньше — в 2023 году звезда сломала нос и получила сотрясение мозга, и теперь ей нужно обращаться к специалисту, чтобы выяснить, нужно ли вправлять нос.

— Компьютерная томография намного лучше, чем предыдущая. Но пока что жду звонка от профессора — он должен посмотреть нос и понять, нужно ли его вправлять, — заявила артистка.

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Впрочем, это не главная проблема для Саливанчук. Результаты КТ не устроили специалистов — нужно проходить дополнительные обследования.

— Нужно сделать еще одно МРТ головы и сосудов, потому что там есть какие-то в моей голове два затмения, — призналась Анна.

Вполне возможно, что врачи нашли что-то серьезное. Артистку ждет операция, но о ней актриса не хочет говорить, иначе расплачется.

Напомним, что Саливанчук сломана нос, и показала, как выглядела после травмы. Звезда не могла нормально уснуть, а на ее лице были отеки.