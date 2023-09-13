Продолжение иронического детектива Коп из прошлого выйдет уже сегодня, 13 сентября. Смотреть премьеру второго сезона можно на телеканале ICTV2 в 20:00.

Зрителей ждут новые приключения Олега Долина, который “проспал” в коме 25 лет и вернулся к работе в полиции. В новых сериях он продолжает удивляться изменениям в мире и бороться с негодяями с помощью своего опыта.

Накануне премьеры создатели сериала поделились интересными фактами о втором сезоне сериала Коп из прошлого.

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Отличие от немецкого оригинала

Коп из прошлого является адаптацией немецкого сериала Der Lezte Bulle (Последний бык), который вышел на ТВ в 2010. Украинская же команда внесла свои правки в сюжет, которые придают персонажам украинский характер.

— Мы показываем, как человек старой закалки адаптируется под настоящее. В немецкой версии главный герой ничего не понимает в новом времени и действительно, как тот бык, упрямо хочет делать, как раньше было для него привычно. Наш коп из прошлого пытается учиться новому — исследует, что такое смартфон, как его использовать, интересуется, какая электроника эффективна для работы, — рассказывает режиссер Александр Сальников.

Новый напарник главного героя

Понравится ли зрителям новый персонаж Андрей Сыроед (Павел Текучев), режиссер Александр Сальников не сомневается. Создатели картины уверены, что новые приключения и личные открытия главных героев заставят следить за историей и в дальнейшем.

Сыроеда описывают как ответственного полицейского, который имеет хорошие теоретические навыки и к работе всегда относится ответственно, анализирует каждую деталь. С таким персонажем у Олега Долина точно сложатся непростые отношения.

Сыроед — не копия Василенко

Актер Павел Текучев отмечает, что своего персонажа намеренно выстраивал уникальным, чтобы он не повторял героя, которого заменил с первого сезона. Андрей Сыроед имеет более аналитический подход к расследованиям, пытается выделиться за счет своих знаний, однако ему не хватает практики. В этом как раз ему помогает коп из прошлого Долин со своей интуицией и опытом.

Интриги также будут

Новый персонаж Сыроид изображает следователя-новичка, который готов поставить работу на первое место и отказаться от романтических отношений. У Олега Долина также непростая ситуация с близкими.

Продюсеры нам продолжают напоминать, что никто не должен отказываться от любви ради работы. Поэтому в новых сериях мы увидим развитие личных отношений главных героев.

История продолжится и в дальнейшем

Коп из прошлого вошел в пятерку самых популярных сериалов 2020 года, поэтому неудивительно, что история получила продолжение. Незадолго до полномасштабного вторжения команда картины уже работала над третьим сезоном. В этом году съемки удалось возобновить.

Коп из прошлого — первый сериал, который снимали на киностудии Victoria Film Studios после года войны. В 2022-м одно из зданий студии было повреждено вражеской ракетой.