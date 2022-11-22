Вышел финальный трейлер долгожданного фильма Аватар: Путь воды. Мировая премьера запланирована на 16 декабря.

В трейлере семья Салли пересекает новые подводные миры, а жители новой Пандоры сражаются с армией роботов и морскими существами.

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Ролик получился очень эффектным и ярким. Стоит отметить, что фанаты Аватара ждали вторую часть более 10 лет. Первая вышла в 2009 году.

Главные роли продолжат исполнять Сэм Уортингтон и Зои Салдана. В фильме также появится Кейт Уинслет и Сигурни Уивер. Режиссер — Джеймс Кэмерон.

К слову, первый Аватар стал самым кассовым фильмом в истории кино.