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Новые подводные миры и битва с роботами: финальный трейлер Аватара 2

22 ноября 2022, 11:20
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Аватар 2

Вышел финальный трейлер долгожданного фильма Аватар: Путь воды. Мировая премьера запланирована на 16 декабря.

В трейлере семья Салли пересекает новые подводные миры, а жители новой Пандоры сражаются с армией роботов и морскими существами.

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Ролик получился очень эффектным и ярким. Стоит отметить, что фанаты Аватара ждали вторую часть более 10 лет. Первая вышла в 2009 году.

Главные роли продолжат исполнять Сэм Уортингтон и Зои Салдана. В фильме также появится Кейт Уинслет и Сигурни Уивер. Режиссер — Джеймс Кэмерон.

К слову,  первый Аватар стал самым кассовым фильмом в истории кино.

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