Секс в большом городе 2021

Стриминговый сервис HBO Max показал новый трейлер продолжения культового сериала Секс в большом городе (And Just Like That…).

Премьера первых двух эпизодов состоится уже 9 декабря. Следующие восемь серий будут выходить каждый четверг.

В трейлере можно увидеть всех любимых героев оригинального сериала. К главным ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

Женщинам исполнилось 50, у них появились новые друзья, а дети стали взрослыми. Несмотря на это, подруги по-прежнему собираются вместе за завтраком и разговаривают о любви и сексе.

Вместо Ким Кетролл, которая играла четвертую подругу, в сериале появится Николь Ари Паркер. Она воплотит роль мамы троих детей и режиссера-документалиста Лизы Тодд Векслер.

– Если у вас есть хорошие друзья, все возможно. После всех лет и всех изменений начинается новый раздел Секса в большом городе, — говорится в описании к трейлеру.

Кэрри Брэдшоу до сих пор состоит в браке с Мистером Бигом, которого играет Крис Нот. Также героиня по-прежнему долго рассматривает свою коллекцию обуви.

В видео есть кадры со Стэнфордом Блатчем. Этого персонажа сыграл Уилли Гарсон, который умер в сентябре 2021 года, это была последняя роль актера.

Напомним, что премьера оригинального сериала Секс в большом городе состоялась еще в 1998 году. Фильм транслировался до 2004 года и оставил яркий след в современной поп-культуре.

Сериал получил шесть премий Эмми, восемь золотых глобусов, а также 36 других наград.