Ноты специй, деревьев и анималистические акценты: 5 женских духов на осень-зиму

Женские духи, туалетные и парфюмированные воды созданы как эликсиры, которые способны изменить атмосферу вокруг вас или внутреннее состояние. Всего несколько капель — и вы чувствуете себя совсем иначе.

Любимый аромат может подчеркнуть преимущества вашего стиля или характера, помочь чувствовать себя особенным, вдохновить на приключения, новые свершения или подтолкнуть к желаемым изменениям.

С наступлением осенних холодов, плавно переходящих в зимние морозы, хочется укутаться не только в теплую одежду и плед, но и в уютный аромат, манящий своим загадочным светом и привлекающий пламенной энергией. В этой статье мы поделимся с вами подборкой парфюмерии, в которой ощутимы ноты специй, деревьев и анималистические акценты, ведь они могут согреть в самое холодное время.

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Paco Rabanne Black XS for Her

Туалетная вода 2007 года является магнетической композицией, которая придаст вашему образу изысканности и яркости. Уже первые ноты окутывают уникальным сочетанием клюквы, тамаринда и розового перца.

В сердце композиции появляется букет из розы и черной фиалки на фоне сладкого какао. Напоследок туалетная вода оставляет многогранные переливы пачулей, массои и ванильный уютный аккорд. Этот аромат побуждает наслаждаться жизнью.

Givenchy L’Interdit

Композиция 2018 актуальна осенью и зимой. Ее переливы раскрываются на коже сладкими оттенками груши и цветов, свежестью бергамота. Аромат бренда Givenchy оставляет магнетический шлейф из анималистического амброксана, уютной ванили, древесных акцентов ветивера и пачулей.

Chanel Gabrielle Essence

Мастер Olivier Polge создал эту волшебную эссенцию в 2019 году. Она объединяет 14 парфюмерных нот в многогранную и незабываемую симфонию, которую хочется ощущать каждый миг. Чувствительность белых цветов, анималистические мотивы мускуса, глубина сандала, уют ванили и сладкий флер кокоса, яркие оттенки свежих цитрусов и ягод – все это Gabrielle Essence.

Yves Saint Laurent Libre Intense

Почувствуйте уют и силу свободы, что дарит этот невероятный аромат, созданный в 2020 году. Сначала вы постигнете приятную прохладу лаванды, свежесть цитрусов и нежность цветов, но шлейф окутает теплом, сотканным из серой амбры, тонкой бобы, ветивера и мадагаскарской ванили.

Pepe Jeans London Celebrate for Her

Аромат-коктейль, поднимающий настроение, как вечеринка в кругу друзей, был создан в 2019 году. Оригинальный микс играет на контрастах разных нот. В начале неожиданно звучит соленый попкорн, белый перец и каштан. Сердце оборачивается теплом, которое дарит виски, а масляные оттенки черной икры гармонично сочетаются с водными нотами и бессмертником.

В заключение вы почувствуете сладкие и дымные бобы тонка, теплые и глубокие оттенки амбры, кашемирового дерева и ванили. Этот пикантный праздничный аромат раскроет вас с неожиданной стороны и сделает звездой вечера.

Композиции, содержащие животные, древесные и пряные ноты, как бы подпитываемые дополнительной энергией, придают любому образу уникальной привлекательности.

Кроме того, они помогают почувствовать гармонию и насладиться теплом в прохладные дни или вечера. Выбирайте свой аромат и создавайте вокруг атмосферу счастья.