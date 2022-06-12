Российская музыкальная группа Ногу свело! выпустила клип на новую песню, посвященную Украине. Работу представили специально на День России — 12 июня.

В композиции поется о скором прекращении войны в Украине и процветании страны. Фронтмен группы Максим Покровский поет о скором падении Третьего Рейха, намекая на Путина и власть в Кремле.

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В песне также можно найти строчки об украинских городах — Киев, Харьков, Одессу, Мариуполь и Бучу ждет счастливое будущее.

В клипе можно заметить семью, в которой отец обращается к своему юному сыну.

— Сынок, не бойся! Подожди немного: она закончится – воздушная тревога. Похоже, стихло. Похоже, улетели. Похоже, мы с тобой сегодня уцелели, — поется в песне.

Фронтмен Покровский также прокомментировал выход песни, заявив что с Украиной все будет хорошо.

— Сегодня мы даем жизнь песне Украина. Предыдущие 34 года своего существования мы шли непростыми путями для того, чтобы сейчас, в этой точке, в этот конкретный момент времени появилась на свет именно эта песня. Только Всевышний знает, что будет с нами дальше. Но мы уверенны лишь в том, что с Украиной все будет хорошо, — заявил Максим.

Многие российские музыканты все больше привлекают внимание к войне в Украине. Фронтмен российской рок-группы ДДТ Юрий Шевчук раскритиковал действия Путина, а также напомнил россиянам, что значит слово родина.