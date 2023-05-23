Нежные оттенки в 2023 году – это популярный тренд и настоящая находка для ценительниц естественной красоты и изящности. К тому же, в большинстве своем такой маникюр универсален и с легкостью вписывается в любые образы. Нежный маникюр 2023: интересные дизайны и оттенки – читайте в материале.
Нежный маникюр 2023: какие цвета в моде
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Особой популярностью в этом году пользуються следующие цвета и производные от них оттенки, а именно:
- белый;
- бежевый;
- кремовый;
- пудровый;
- розовый;
- бирюзовый;
- приглушенный зеленый;
- голубой;
- фисташковый.
Нежный маникюр с акцентом
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Если вы не хотите делать обычный нюдовый маникюр, можете его дополнить акцентными элементами в виде принта или того же самого декора. Яркий оттенок покрытия на одном из ногтей, слайдер дизайн, блестящий глиттер либо ленточка смогут создать желанный акцент в нежном маникюре летнего сезона.
Нежный маникюр с эффектом мрамора
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Природные текстуры очень популярны в современном дизайне маникюра. Особенно это касается нежного покрытия ногтей, нуждающееся в деликатном декоре, которым может стать мраморный узор, или любой другой орнамент в нежном маникюре, который напоминает природные минералы.
Нежный маникюр с добавлением градиента
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Если вы наносите нежное покрытие, можно попробовать добавить омбре. Это выглядит безупречно в своей деликатности и ненавязчивости. К нему можно подобрать пастельные палитры и создать с их помощью нежного градиента. Довольно мило будут смотреться рисунки поверх нежного градиента.
Нежный маникюр с цветами
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Красивые цветочные росписи выглядят нежно и изящно. Особенность такого цветочного маникюра состоит в том, что сами узоры выполняются чаще всего в матовом решении, а цветы должны быть небольшими и деликатными.
Нежный маникюр с абстракцией
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Такой дизайн выглядит довольно необычно. В нем могут быть задействованы полоски и штрихи, веточки и другие растительные мотивы, прозрачность и мазки, что в итоге позволяют реализовать модный нежный маникюр в абстрактном дизайне.
Нежный нюдовый маникюр
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Нюдовая палитра оттенков весьма богата, и позволяет создать нежные типы дизайна ногтей в разной стилистике. Такой маникюр может стать как самостоятельным видом, так и быть частью комбинированного нейл-дизайна.
Нежный маникюр с рисунком
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Если вы хотите разбавить нейтральный тип покрытия, можете добавить небольшой рисунок. Вы можете выбрать модные стемпинг и слайдер дизайны, что не требуют умения рисовать, или же прибегнуть к росписи ногтей в виде цветочного нейл-арта, анимализма или геометрии в нежном маникюре.