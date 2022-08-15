Певица Надя Дорофеева рассказала о возвращении в Украину и впервые прокомментировала отношения с ресторатором Михаилом Кацуриным.

Говорит, понимает, что ей нужно было находится в Европе, поскольку там благотворительные концерты в поддержку Украины. Однако отмечает, очень хотела вернутся домой. Об этом исполнительница рассказала в телемарафоне Единые новости.

— Сейчас у меня каждый день невероятные чувства. Жизнь поделилась на До и После, мы все изменились, внутри я сейчас будто другой человек. Сейчас этот приезд чрезвычайно особенный. Каждый день у меня выступления для ВСУ, переселенцев. Каждый концерт не сравнится с каждым выступлением за всю мою жизнь, — отметила Дорофеева.

Надя признается, встреча с любимым человеком была приятной и она счастлива.

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— Вы о чем таком спрашиваете? Вы меня стесняете, я никогда еще об этом не говорила. Встреча очень приятна была. Я счастлива. Это все, что я могу сказать вам сейчас. Я встречала много девушек, выехавших за границу, ребята которых остались защищать Украину. Все помогают кто чем может. И все так сильно скучают… Я знаю, что это такое. Мне очень особенно вернуться еще и из-за этого. Не только для того, чтобы выступать, но и просто приятно быть дома, — подчеркнула артистка.

Ранее Дорофеева понянчилась с детьми Кацурина от первого брака. Михаил показал, как Надя играла с его шестилетней дочерью Александрой.