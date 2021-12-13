Украинская певица и главная героиня романтичного реалити Холостячка 2 Злата Огневич похвасталась своей гибкостью и сообщила, что после всех событий уже не будет прежней.

В Instagram Злата опубликовала серию фото, на которых позирует сидя на ванной и лежа в ней. Так, на первом кадре Огневич задрала ногу, тем самым продемонстрировав свою растяжку.

На снимках артистка предстала в черном брючном костюме. Под публикацией Огневич отметила, что жизнь — это праздник и увлекательная игра, в которой нет победителей и проигравших, поскольку время расставит все на свои места.

— Я знаю точно, что уже не буду прежней, кем была до всех событий последнего времени. И знаете, я очень этому рада. Я благодарна и за трансформацию, и за путь, который начала к себе, — написала Злата.

Артистка также поблагодарила всех за поддержку и теплоту, а также за похожие истории от женщин, которые она получила в сообщения за последнее время.

Под последними событиями Злата Огневич имеет в виду свои отношения с победителем Холостячки 2 Андреем Задворным.

После шоу у пары начались отношения, однако уже через 1,5 месяца влюбленные разошлись. Задворный внезапно понял, что больше ничего не чувствует к Огневич. Мужчина не стал скрывать этого и разорвал отношения, чем разбил звезде сердце.