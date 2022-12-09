Американский певец Ник Картер ответил на обвинения в изнасиловании несовершеннолетней фанатки с аутизмом. Артист из Backstreet Boys опроверг слухи об инциденте, который якобы произошел в 2001 году.

— Это заявление об инциденте не только юридически необоснованно, но и совершенно не соответствует действительности, — заявил адвокат участника Backstreet Boys Майкл Хольц в заявлении, полученном Page Six.

Так, скандал разгорелся после пресс-конференции 42-летней Шеннон Рут, которая обвинила артиста в изнасиловании, когда ей было всего 17.

— Несмотря на то, что у меня аутизм и я живу с церебральным параличом, я считаю, что больше всего на мою жизнь повлияло то, что сделал и сказал мне Ник Картер, — заявила Шеннон со слезами на глазах.

Адвокат музыканта считает, что Рут манипулируют, заставляя выдвигать ложные обвинения в отношении Ника. Майкл добавил, что обвинения неоднократно менялись с течением времени, и судья быстро осознает реалии ситуации.

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Помимо Рут на артиста подали в суд еще три женщины, которые предпочли скрыть свою личность. Все они утверждают, что Картер их изнасиловал.

Шеннон заявила, что поп-звезда заманил ее в свой автобус после концерта, и предложил ей алкогольный напиток.

После этого он якобы отвел ее в спальню в автобусе, где изнасиловал девушку. На пресс-конференции Рут заявила, что после встречи Картером она заразилась ВПЧ, который передается половым путем.

Не только музыканты оказываются в центре скандалов. Звезду сериала Игра в кальмара от Netflix О Ен Су обвиняют в сексуальных домогательствах. Ему предъявили обвинения из-за инцидента, который якобы случился в 2017 году.