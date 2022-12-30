Никто не отнимет у нас мечты и желания! Как будут встречать Новый год ведущие ICTV

В этом году украинцы будут встречать 2023-й на фоне полномасштабного вторжения России, обстрелов и попаданий ракет, без света и тепла дома, без родных, вынужденно покинувших дома, а некоторые – на фронте. Вместе с тем многие украинцы задаются вопросом, уместно ли позволить себе праздник в условиях войны. Ведущие ICTV поделились мнениями о праздновании Нового года и рассказали о своих планах.

Петр Демьянчук

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Хотим мы или нет, Новый год все равно приходит. И праздновать однозначно нужно. Во-первых, чтобы показать врагу, что нас не сломить. Во-вторых, на передовой ребята тоже празднуют. Тоже ставят елку, и знаю, что 31 декабря наши ленты в соцсетях будут завалены фото ребят с передовой, которые празднуют, дурачатся – назло московитам и на радость нашим. Это мы здесь сидим и думаем: может быть, не надо. Напротив! Они ведь и воюют там, чтобы у нас были праздники. Салюты однозначно не нужны. Но в домашних условиях посидеть с родными, пойти в гости к друзьям – мы ведь не виделись сколько. Многие разъезжались. А праздник – это хорошая возможность и повод собраться.

В моей семье всегда были прогулки перед новогодней ночью. И на этот раз мы тоже пойдем к елке. Никто эту традицию отменять не собирается. Хочется сохранить рождественско-новогоднюю атмосферу. Купили гирлянды на пауэрбанках, чтобы можно было зажечь, если света не будет. Будем стол накрывать, звонить поздравлять родных – будем жить дальше.

Алексей Душка

У нас есть традиция – каждый раз встречать Новый год в новом месте. Катались на лыжах в новогоднюю ночь, были за границей, ездили в деревню. Когда-то даже встретили в пробке, вместе с сотнями киевлян, просто вышли из машин, поздравили друг друга. В этом году тоже встретим в новом месте. Это пока секрет, чтобы жена и ребенок не знали. Все просто, рядом с домом, но, думаю, будет интересно. Не откажусь ни от одной своей мечты или традиции из-за нашествия врага, потому что они этого и хотят.

Юлия Зорий

Этот Новый год мы встретим в семейном кругу. В зависимости от того, когда муж уволится с работы, соберемся за ужином. Как сказал Алексей, никто не отнимет у нас наш Новый год, нашу жизнь и традиции, которые были до войны. И у нас точно никто не отнимет наши мечты и желания, которые мы загадываем в новогоднюю ночь. Поэтому тихо, спокойно, но мы будем провожать старый год и совместно со всеми украинцами загадывать наше единственное желание на новый – с верой, что оно обязательно сбудется.

Андрей Ковальский

Конечно, ставить елку или нет – даже не возникал вопрос. Мои дети в этом году много видели и слышали того, что я бы не хотел (речь идет о войне – взрывах и последствиях “русского мира”, который они видели своими глазами). Поэтому елка как символ чуда должна быть. Богатым застольем 2023 год тоже не будем встречать – отпразднуем с размахом нашу Победу.

Анастасия Мазур

Новогодних традиций в нашей семье нет. С тех пор, как родился сын, шесть лет назад, мы и Новый год фактически не праздновали. Несколько лет вообще шла укладывать спать и засыпала вместе с ним. Для меня главный праздник новогоднего цикла – это Рождество. В этом году все праздники в нашей семье тихие и скромные. Наш папа защищает Украину, как и тысячи других пап и мам. Поэтому в этом году мы празднуем тихо, мысленно с теми, кто оберегает наш покой и защищает нашу жизнь и нашу страну, с верой в победу.

Оксана Гутцайт

Елку мы в этом году не ставили и дом не украшали. К сожалению, из-за орков традицию празднования Нового года семьей поддержать не удается. Но мы обязательно выпьем шампанское с мужем дома. Ведь следующий год – год нашей победы, и его нужно встретить!

Вадим Карпяк

Буду ли праздновать в этом году? Как прежде, очевидно, что нет. Хотя все же, для меня праздник настанет, потому что наконец-то увижусь с семьей. Они впервые с апреля приедут в Украину на несколько дней. Свидание с женой и детьми – это будет мое празднование и подарок к Новому году.

А вообще – не вижу ничего плохого, что украинцы будут праздновать. Конечно, должно быть ограничение: без фейерверков, без громких фестивалей. Но отметить еще один год приближающегося конца российской империи – почему нет.