Телеведущая Маша Ефросинина резко прокомментировала скандальную ситуацию с парнями, которые спаивали девушек и издевались над ними.

Она отметила, что никто не имеет права прикасаться к другому человеку без разрешения.

— Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью на груди я люблю, когда меня насилуют, это не дает никому никакого права касаться меня физически без моего разрешения, не дает права вставлять мне в в*гину все, что кому вздумается, и не дает никаких оправданий, чтобы снимать это, тем более на широкую общественность, — подчеркнула Ефросинина.

Маша добавила, что все вышеперечисленное является непоколебимым преступлением, насилием, нарушением закона и Стамбульской конвенции.

Сейчас смотрят

Более того, Ефросинина сразу же позвонила майору полиции Екатерине Павличенко, которая успокоила ее, сказав, что они уже занимаются этим делом.

Напомним, в сети получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска, которые приехали в Киев и устраивали вечеринки. На них они накачивали алкоголем и наркотиками девушек, а потом издевались над ними и насиловали.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что виновные могут получить до семи лет тюрьмы.