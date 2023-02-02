Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Никто не имеет на это право! Ефросинина резко прокомментировала ситуацию с насильниками

2 февраля 2023, 16:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина резко прокомментировала скандальную ситуацию с парнями, которые спаивали девушек и издевались над ними.

Она отметила, что никто не имеет права прикасаться к другому человеку без разрешения.

— Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью на груди я люблю, когда меня насилуют, это не дает никому никакого права касаться меня физически без моего разрешения, не дает права вставлять мне в в*гину все, что кому вздумается, и не дает никаких оправданий, чтобы снимать это, тем более на широкую общественность, — подчеркнула Ефросинина.

Маша добавила, что все вышеперечисленное является непоколебимым преступлением, насилием, нарушением закона и Стамбульской конвенции.

Сейчас смотрят

Более того, Ефросинина сразу же позвонила майору полиции Екатерине Павличенко, которая успокоила ее, сказав, что они уже занимаются этим делом.

Напомним, в сети получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска, которые приехали в Киев и устраивали вечеринки. На них они накачивали алкоголем и наркотиками девушек, а потом издевались над ними и насиловали. 

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что виновные могут получить до семи лет тюрьмы.

Читайте также:
Никто не имеет на это право! Ефросинина резко прокомментировала ситуацию с насильникамиГоворил о любви к Украине и хвалил Зеленского: Ефросинина высказалась о Киркорове

Теги
Маша Ефросинина
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь