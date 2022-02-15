Победительница отбора на Евровидение 2022 Алина Паш отреагировала на заявление активиста Сергея Стерненко о том, что ее справка о поездке в Крым — подделка.

Артистка сказала, что не может смотреть на это все со стороны и молчать.

— Во первых, хочу обратить внимание, что человек с безупречной репутацией Сергей Стерненко публично говорит, что имеет доступ к государственным базам данных и может пробить любого человека, кто где был, — написала Паш в Instagram.

Алина сказала, что, насколько ей известно, подобную информацию Пограничная служба может предоставлять по запросу физического лица о себе лично, по запросу суда или по адвокатскому запросу. Однако она не понимает, какой из них делал активист.

Также артистка отметила, что дала письменное разрешение представителю своей команды запросить справку от Пограничной службы Украины, поскольку сама тогда она болела.

— По доверенности был отправлен этот запрос, ответ пришел довольно поздно, почти в день отбора. Представитель моей команды сразу предоставил доказательства Суспільному, — сказала Паш.

Исполнительница подала повторный запрос, чтобы получить справку лично в руки. Алина пообещала, что как только документ будет у нее — она обнародует его в Instagram.

— Я буду брать столько справок, сколько нужно, чтобы доказать, что я ничего не нарушала, — подчеркнула Паш.

Напомним, что 12 февраля прошел финал отбора на Евровидение 2022. За право представлять нашу страну на международном песенном конкурсе боролись восемь участников, победу одержала Алина Паш. Артистка выступила с песней Тіні забутих предків.

Сразу после финала вокруг отбора разгорелся скандал, а именно из-за того, что в прямом эфире произошла путаница с голосами. Так, группа Kalush Orchestra пригрозила организаторам судом, поскольку считает результаты сфальсифицированными.

Также в сети разгорелся скандал из-за поездки Алины Паш в Крым и Москву. В ответ на это Алина Паш предоставила документ о легальном пересечении границы в 2015 году. В нем говорится, что певица пересекала границу Украины через КПВВ Чаплинка 11 и 13 августа 2015 года.

Однако активист Сергей Стерненко заявил, что справка Алины сфабрикована.