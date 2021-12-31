Жена украинского телеведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова показа лицо без тейпов после операции.

В Instagram Даша сообщила, что сегодня ей с носа сняли пластыри.

— Ну что, вы готовы увидеть результат? Скажу честно, что мне необычно, непривычно, но выглядит довольно миленько, — призналась Квиткова.

После жена Добрынина выложила несколько Instagram-stories, в которых попросила подписчиков оставить свою реакцию.

Сам Добрынин оценил итоги операции. Мужчина сказал, что нос остался таким же, и он бы даже спросил у нее, делала ли она пластику.

— Зайка, у тебя точно такой же нос. Ямки нет, но он точно такой же… Если бы ты мне не сказала, то я бы не обратил внимания. Он не стал тоньше, у тебя просто пропала ямка, — сказал Никита.

Напомним, что 30 декабря стало известно о том, что Даша Квиткова сделала ринопластику. Она убрала едва заметную ямку на носу.

Блогерша призналась, что раньше ямку на носу всегда заполняла в косметологической клинике. Но, чтобы навсегда забыть об этой проблеме, девушка отважилась на ринопластику.

Стоит отметить, что изначально Квиткова пришла к доктору с вопросом о груди, однако об этом она пообещала рассказать позже.

Ринопластику Даша делала у экс-супруга Славы Каминской Эдгара Каминского.