Несмотря на освистывания публики: Израиль выступил на Евровидении 2024

В финале Евровидения 2024 выступила представительница Израиля. Певица Эден Голан вышла на сцену в Мальме 11 мая под шестым номером с песней Hurricane.
Евровидение 2024 Израиль — выступление Эден Голан в финале
Израиль на Евровидении 2024 показал нежный и чувственный номер, который полностью соответствует конкурсной песне Hurricane. В ней Эден размышляет о жизни, времени и любви.
Вместе с Голан на сцене также был балет, который показал трогательный танец, обыграв в нем роль артистки.
Стоит отметить, что Эден в этом году было не просто выйти на сцену и выступить. Ведь еще накануне тысячи пропалестинских демонстрантов в Мальме вышли на митинг против участия Израиля в Евровидении 2024.
Израиль на Евровидении 2024 — реакция сети
Пользователи сети в большинстве своем поддерживают Эден, отмечая, что конкурсный номер вышел сильным. Особое внимание уделяют вокалу исполнительницы.
- Ни освистывания, ни хейтеры не остановят вас, прекрасная певица. Мне понравилось ваше выступление.
- Она вела себя достойно, а теперь выступила также прекрасно.
- Какая невероятная песня и вокал.
- Самая красивая песня и голос этого года.
- Ты спокойствие среди урагана вокруг тебя.
- Я плачу. Твой голос, песня, исполнение… Все говорит о беспорядке, в котором мы все… 2024 год. Боль. Потеря. Агония. Настоящий ураган.
- Все в исполнении Эден впечатляет. На другом уровне танцоры, хореография и сценография. Простой, но глубоко трогательный номер.
К слову, Украину на Евровидении 2024 представляют Alyona Alyona и Jerry Heil. Наши представительницы вышли на сцену конкурса под вторым номером.
Всего в финале берет участие 26 стран.