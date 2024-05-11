Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

Несмотря на освистывания публики: Израиль выступил на Евровидении 2024

11 мая 2024, 22:39
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Євробачення 2024 Ізраїль - виступ Еден Ґолан у фіналі Євробачення 2024
Источник: Getty Images

В финале Евровидения 2024 выступила представительница Израиля. Певица Эден Голан вышла на сцену в Мальме 11 мая под шестым номером с песней Hurricane.

Евровидение 2024 Израиль — выступление Эден Голан в финале

Израиль на Евровидении 2024 показал нежный и чувственный номер, который полностью соответствует конкурсной песне Hurricane. В ней Эден размышляет о жизни, времени и любви.

Сейчас смотрят

Вместе с Голан на сцене также был балет, который показал трогательный танец, обыграв в нем роль артистки.

Стоит отметить, что Эден в этом году было не просто выйти на сцену и выступить. Ведь еще накануне тысячи пропалестинских демонстрантов в Мальме вышли на митинг против участия Израиля в Евровидении 2024.

Израиль на Евровидении 2024 — реакция сети

Пользователи сети в большинстве своем поддерживают Эден, отмечая, что конкурсный номер вышел сильным. Особое внимание уделяют вокалу исполнительницы.

  • Ни освистывания, ни хейтеры не остановят вас, прекрасная певица. Мне понравилось ваше выступление.
  • Она вела себя достойно, а теперь выступила также прекрасно.
  • Какая невероятная песня и вокал.
  • Самая красивая песня и голос этого года.
  • Ты спокойствие среди урагана вокруг тебя.
  • Я плачу. Твой голос, песня, исполнение… Все говорит о беспорядке, в котором мы все… 2024 год. Боль. Потеря. Агония. Настоящий ураган.
  • Все в исполнении Эден впечатляет. На другом уровне танцоры, хореография и сценография. Простой, но глубоко трогательный номер.

К слову, Украину на Евровидении 2024 представляют Alyona Alyona и Jerry Heil. Наши представительницы вышли на сцену конкурса под вторым номером.

Всего в финале берет участие 26 стран.

Читайте также:
Євробачення 2024Как голосовать на Евровидении 2024 — правила

Теги
Евровидение Израиль
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь