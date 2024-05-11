Несмотря на освистывания публики: Израиль выступил на Евровидении 2024

В финале Евровидения 2024 выступила представительница Израиля. Певица Эден Голан вышла на сцену в Мальме 11 мая под шестым номером с песней Hurricane.

Евровидение 2024 Израиль — выступление Эден Голан в финале

Израиль на Евровидении 2024 показал нежный и чувственный номер, который полностью соответствует конкурсной песне Hurricane. В ней Эден размышляет о жизни, времени и любви.

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Вместе с Голан на сцене также был балет, который показал трогательный танец, обыграв в нем роль артистки.

Стоит отметить, что Эден в этом году было не просто выйти на сцену и выступить. Ведь еще накануне тысячи пропалестинских демонстрантов в Мальме вышли на митинг против участия Израиля в Евровидении 2024.

Израиль на Евровидении 2024 — реакция сети

Пользователи сети в большинстве своем поддерживают Эден, отмечая, что конкурсный номер вышел сильным. Особое внимание уделяют вокалу исполнительницы.

Ни освистывания, ни хейтеры не остановят вас, прекрасная певица. Мне понравилось ваше выступление.

Она вела себя достойно, а теперь выступила также прекрасно.

Какая невероятная песня и вокал.

Самая красивая песня и голос этого года.

Ты спокойствие среди урагана вокруг тебя.

Я плачу. Твой голос, песня, исполнение… Все говорит о беспорядке, в котором мы все… 2024 год. Боль. Потеря. Агония. Настоящий ураган.

Все в исполнении Эден впечатляет. На другом уровне танцоры, хореография и сценография. Простой, но глубоко трогательный номер.

К слову, Украину на Евровидении 2024 представляют Alyona Alyona и Jerry Heil. Наши представительницы вышли на сцену конкурса под вторым номером.

Всего в финале берет участие 26 стран.