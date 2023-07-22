Чтобы не плакать, я бью тревогу, перефразируя цитату произведения Леси Украинки. Недавно стало известно, что государство выделило миллионы на производство сериалов, которые будут транслировать на разных телеканалах. Суммы – немалые.

Информация о выигранных тендерах начала постепенно появляться на Prozorro. Волна критики разразилась после обнародования сметы двух телепроектов: Санаторий Незабудка, на который выделили почти 10 млн грн, и СМТ Ингулец – за 33 млн грн. Производством последнего должна заняться компания Юрий Горбунова Прототип продакшн.

Кроме этого стало известно, что Министерство культуры инициировало выделение 400 млн грн на создание фильмов и сериалов во время войны. Сам министр культуры Александр Ткаченко объяснял, что “культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, но и за людей, — это наша память, история, язык, творчество несмотря на войну”.

Но на сколько заявлены кинопроекты о нашей памяти и культуре?

Что ж. Всего Минкульт инициировал выделение на кинотелепроизводство 400 млн грн. Среди победителей конкурса — 53 проекта, которые планируют к показу на телевидении в 2023 и 2024 годах. Об этом сообщил нардеп Николай Княжицкий, который отметил, что информация об остальных еще не появилась на сайте Prozorro.

В то же время, в прошлом году при составлении госбюджета на кино было заложено ровно ноль. Все тогда согласились — для кино сейчас не времяи. Кинохудожники, которые время от времени попадают со своими работами на ведущие кинофестивали, начали искать средства на свои будущие работы через иностранные питчинги и спонсорство.

Но вернемся к телепроектам, на которые выделили средства, а именно к тому, который вызвал наибольшую критику — СМТ Ингулец за 33 млн грн. Нардеп Владимир Арьев на странице в Facebook предположил, что в одном из персонажей может угадываться президент ФК Ингулец Александр Поворознюк.

— Есть сильное подозрение, что главным героем будет любимец коломойского телевидения, владелец ФК Ингулец, аграрий Александр Поворознюк.

Что касается описания проекта, то там такое: Два талантливых айтишники, Максим и Даниил, убегают из фронтового Харькова и, по дороге на Львов, оказываются на Кировоградщине в пгт Ингулец, где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке Батя. Программистов записывают в местную самооборону и назначают дежурить на местный блокпост и время от времени работать на ферме.

— Как вы уже поняли наверняка, Батя — это украинский фермер, гендиректор ООО Агрофирма Пятихатская и президент ФК Ингулец. Зовут его Александр Поворознюк. Кто этот человек? Типичный авторитет из 90-х. Я сейчас не о персонаже, а о человеке, который открыто рассказывает, что имел четыре судимости, в том числе одну – за хищение госимущества, — указывает журналистка Янине Соколова в своем YouTube-канале.

Но это не единственный нюанс этого телепроекта. Издание Детектор медиа пишет, что описание этого сериала очень напоминает описание российского продукта Жуки. Судите сами:

— Никита, Артемий и Денис, программисты из Москвы, разработали уникальное интернет-приложение для смартфонов TWIN. Но в последний момент многомиллионная сделка с инвестором срывается, и ребят призвали на службу в армию. Они решают выбрать альтернативную службу, и для этого они едут в вымышленную деревню Жуки, где пытаются довести свой проект до конца. В Жуках ребятам придется не только столкнуться с сельским бытом, но и приложить усилия для того, чтобы обзавестись компьютером с доступом к интернету.

Руководитель компании Прототип продакшн Юрий Гобунов не считает 33 млн грн за 24 серии большой суммой. По его мнению, военным тоже нужен подобный развлекательный контент.

— Я знаю, как военные реагируют на то, что они хотят позитива, они хотят юмора, как они реагируют на анекдоты, на веселые истории, поэтому я точно знаю, что юмор сейчас нужен, — сказал он.

Горбунов отметил, что РФ выделяет миллиарды долларов на информационную войну, на культурную войну, снимают сотни сериалов, фильмов, мультфильмов, где они пропагандируют свой “русский мир”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Продюсер.Телеведучий 1+1 (@gorbunovyuriy)

В то же время журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева отмечает, что военные просят не развлекательный контент, а машины, дроны и опубликовать некролог об их дорогом собрате

— Нам не хватает документального кино о наших битвах и наших героях… Я человек с сильными нервами, но вытирала футболкой слезы от 20 дней в Мариуполе. Чернов, Малолетка и Василиса Степаненко — не киношники и не Горбунов, но смогли написать летопись нашей гекатомбы. Сами, на нескольких фотоаппаратах. Имеют кучу мировых премий за эту ленту, — написала она на своей странице в Facebook.

Она отметила, что нам не хватает фильмов об освобождении Херсона, о Харькове и бое на окружной, о Буче и Изюме, Азове, музейщиках, которые прятали экспонаты от оккупантов, о пилотах, погибших в воздушных боях. По ее словам, меньше всего она хочет “развлекательной прутни” о Поворознюке, Арестовиче или еще ком-то.

Некоторые продюсеры заверили Николая Княжицкого, что фильмы не только комедийные, а есть и действительно на патриотическую тематику. Он сообщил, что Ткаченко пообещал предоставить все сценарные заявки, бюджеты и заверил, что все продукты патриотические. В то же время, говорит Княжицкий, что информации о том, что проект СМТ Ингулец о Поворознюке, они так и не получили.

По его словам, министр убеждал, что мы должны поддерживать украинских производителей, поскольку на интернет-платформах в Украине снова среди лидеров просмотров российские антиукраинские сериалы. Логика здесь есть. Он отмечает, что нет логики в другом, а именно в том, чем сейчас занимается Госкино, которое должно было поддерживать украинских кинематографистов через прозрачную систему питчингов, и которое вывели из сферы управления МКИП.

Так что там с кино о войне?

В сентябре прошлого года стало известно об отобрании сценария об Азовстали от Олега Сенцова в Грантовую программу разработки сценариев от Украинской киноакадемии в сотрудничестве с Netflix.

— На самом деле у меня есть хорошая идея снять об Азовстали большое кино, — сказал Сенцов ранее в интервью DW.

В то же время, он добавил, что съемки сейчас не ко времени, и заверил: Пока война не закончится, я к камере не встану и снимать ничего не буду. Только после победы. Это однозначное мое решение.

Да и в принципе сейчас о войне не каждый решится снимать. Для украинцев эта тема настолько болезненная и интимная, что должно пройти определенное время, чтобы трезво взяться за подобный материал для художественного кино. Это должна быть филигранно сделанная работа, которая будет показывать всю нашу боль, ненависть к врагу и преступления оккупантов. Без украшений. На скорую руку делать такое кино — это сделать себе сэппуку.

Но и кормить население шароварщиной под соусом развлекательного проекта — уже должно было бы отойти в прошлое. Бесспорно, иногда хочется посмеяться, но не с украинцев, как они падают, поскользнувшись на кожуре от банана, или напяливают национальные костюмы и в таком наряде делают нелепые поступки.

Потому что пока у нас будут снимать о пгт Ингулец, чтобы “развлечь военных”, кремлевский режим уже выдал трейлер пропагандистского кино о Буче для иностранной аудитории. В кинотеатрах РФ этот “фильм” Свидетель выйдет уже 17 августа.

Первая мысль после просмотра трейлера россиян — это то, что это не низкосортный пропагандистский трэш вроде Солнцепека или Крымского моста. Это вполне приличный визуал, на который в октябре 2022 года выделил деньги российский Минкульт, а к производству фильма присоединились пропагандисты с НТВ и кинокомпания Централ Партнершип.

Смеем сказать, что это не претендент на Оскар, но явная картинка для Z-пропагандистов за пределами России тоже. В трейлере звучит ломаная украинская речь, есть “жестокие украинцы”, “звери бандеровцы”. Главный герой фильма — скрипач из Бельгии Дениэль Коэн, который вырывается из нечеловеческих условий и в интервью с мишкой в руках рассказывает об “ужасных” украинцах. Словом, комбо-десерт для российских z-патриотов.

Что имеем в итоге?

Пока остается множество вопросов: был ли конкурс прозрачным и кто оценивал претендентов на государственные средства. Нет выводов хотя бы какой-то комиссии, почему именно они стали победителями.

20 августа на выделение миллионов и производство телевизионного продукта Минкультом отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он попросил премьера Дениса Шмыгаля рассмотреть замену министра культуры Александра Ткаченко. Зеленский предложил главе правительства два шага — найти внебюджетные средства на проекты, которые сейчас нужны.

После этого Ткаченко заявил, что написал заявление об отставке. 21 июля спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступило заявление об отставке Ткаченко.

Но здесь стоит заметить. Кино — не менее стратегически важная отрасль, в том числе и для позиционирования Украины за рубежом. Россияне в этом направлении работают в поте лица, донося свою пропагандистскую позицию. Учитывая силу кино, именно киноиндустрия прежде всего должна развиваться, а не телевизионный продукт.

Сколько бы ни презирали преступный режим нацистов, ленты режиссера Лени Рифеншталь, спонсируемые фюрером, до сих пор в списках рекомендованных к просмотру в ведущих киношколах мира. А они проиграли.