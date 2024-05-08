Евровидение 2024 — это 68-й песенный конкурс, который проходит в Швеции, городе Мальме, после победы Loreen с песней Tattoo на Евровидении 2023. В этом году в конкурсе приняли участие 37 стран. Некоторые страны отказались от участия в Евровидении.

Почему Турция не участвует в Евровидении 2024 — в материале Фактов ICTV.

Почему Турция не участвует в Евровидении

Турция уже много лет не участвует в песенном конкурсе. Официальной причиной отсутствия является несогласие с правилами и системой голосования на Евровидении. По другой информации, Турция отказалась от участия из-за австрийского участника Кончиты Вурст, который выступал на сцене с бородой и в юбке. Напоминаем, что Кончита Вурст (Томас Нойвирт) победил в песенном конкурсе в 2014 году в в Копенгагене.

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В 2021 году Кемаль Кылычдароглу, кандидат от оппозиции на всеобщих выборах в Турции 2023 года, заявил о желании снова принимать участие в конкурсе. Однако он проиграл на выборах Эрдогану и возвращение не состоялось.

Евровидение 2024: детали конкурса

В 2024 году от участия в конкурсе отказалась Словакия из-за нехватки финансов, однако в 2025 году обещает вернуться. В этом году, после 30-летней паузы, на Евровидение, благодаря украинцу, вернулся Люксембург.

7 мая прошел первый полуфинал конкурса. Среди участников — представители Украины, Хорватии, Азербайджана, Литвы, Молдовы и еще 10 стран. Страны Большой пятерки не участвуют в полуфинале, а будут выступать сразу на финале конкурса.

Второй отборочный тур будет 9 мая, финал в этом году состоится в субботу, 11 мая.