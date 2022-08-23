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Независимость – это удовольствие. Как война изменила ценности Вовы Шумка

23 августа 2022, 09:17
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Вова Шумко

Каждый год украинцы масштабно отмечали День Независимости нашей страны. Для нас это действительно важный праздник. В этом году чувства еще сильнее, чем всегда. Поскольку уже в течение шести месяцев мы мужественно держим удар противника и защищаем свою землю.

Накануне праздника мыслями о нашей независимости откровенно поделился актер проекта Improv Live Show, новый сезон которого осенью покажет Новый канал, Владимир Шумко.

– Для меня независимость – это свобода. Свобода моих действий, моих мыслей, моего юмора. Свобода отношений. Свобода взгляда на то, что происходит здесь и сейчас. Независимо от того, кто думает по-другому. У каждого независимого человека должно быть свое мнение, собственно уверенное отношение к чему-либо. Независимость – это удовольствие. Удовольствие от жизни, от тех, кто рядом, от того, что с тобой происходит, – говорит импровизатор.

С 24 февраля большинство из нас ощутили существенные изменения в себе и во всем, что окружает.

Сейчас смотрят

– За период войны у меня изменились ценности. Я начал иначе смотреть на те же вещи. Увидел близких людей с другой стороны. Стал больше ценить друзей, больше любить семью. И конечно, как всегда бывает, в некоторых людях я, к сожалению, разочаровался, – признается Шумко.

За полгода войны каждый украинец сделал что-нибудь для нашей победы. Кто-то – на передовой, кто-то донатит, кто-то волонтерит… Мы продолжаем работать и жить! Тем самым поддерживать экономику страны и здоровый дух нации.

– Я занимаюсь любимым делом, которое может поднимать настроение и дарить улыбку моим землякам-украинцам. Тем самым могу очень серьезно и масштабно помогать ВСУ. Потому что большую часть собранных средств мы отдаем нашим защитникам. Помните, смеемся – значит, не сдаемся! – говорит Вова Шумко.

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