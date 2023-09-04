Умер американский музыкант, один из основателей группы Smash Mouth Стивен Харвелл. Ему было 56 лет.

Незадолго до этого он попал в хоспис из-за многолетнего злоупотребления алкоголем. Врачи диагностировали у него последнюю стадию печеночной недостаточности, однако официальная причина смерти неизвестна.

Менеджер Харвелла Роберт Хейс сообщил, что певец скончался в окружении семьи и друзей, и что он ушел мирно. На момент смерти о певце заботилась его невеста Аннет Джонс.

В 2021 году Стивен Харвелл ушел из группы Smash Mouth, заявив о завершении карьеры. Это случилось после того, как на одном из концертов музыкант выглядел дезориентированным, невнятно говорил и кричал на зрителей.

Сам коллектив Smash Mouth был основан в 1994 году и существует до сих пор. За время пребывания Стивена в ней, они выпустили семь студийных альбомов.

Группа также записала кавер на трек The Monkees I’m A Believer, который стал саундтреком к мультфильму Шрек.