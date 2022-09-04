Певица Tayanna рассказала, что вдохновило ее на песню Дороги и когда она приедет в Украину.

Говорит, ей кажется, что у каждого человека, когда прошло уже столько времени, поднялись все страхи.

— Люди встретились сами с собой. Все программы, страхи, робкие, отрицательные эмоции, которые были скрыты. Эту песню я написала, когда приехала в Польшу, потому что до этого жила в Бали. Когда я приехала в Польшу в первый раз и проснулась в гостинице, то поняла, насколько тяжело людям сейчас по всему миру жить не в своем доме, – отметила артистка.

Поэтому отмечает, композиция Дороги о том, чтобы каждый человек нашел свой путь к себе внутри, к любви, гармонии.

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Tayanna призналась, что с 10-12 сентября будет в Киеве. У нее планируются благотворительные концерты, а также хочется домой.

— Сына тоже с собой беру, так что мы будем в Украине скоро, — подчеркнула певица.

Раньше Tayanna рассказывала, сколько стоит жизнь на Бали. Тогда артистка сказала, что на острове дешевле, чем в Европе.