С восшествием на престол короля Чарльза III его супруга Камилла станет новой королевой Великобритании. Она — любовь всей жизни монарха, его многолетний советник и доверенное лицо.

Чарльз III и Камилла поженились в 2005 году. С тех пор герцогиня Корнуольская усердно работала в качестве старшего члена королевской семьи, поддерживая своего мужа. Однако в их истории любви не все так просто, и некоторым в Великобритании трудно забыть и простить давнюю внебрачную связь пары и ту боль, которую они причинили первой жене Чарльза III, принцессе Диане.

Что известно о королеве-консорте Камилле и факты из ее жизни

Камилла Розмари Шанд родилась в июле 1947 года. Она выросла в английской сельской местности.

С будущим королем Камилла познакомилась на матче по поло в Виндзоре в 1970 году. В следующем году Чарльз III присоединился к Королевскому флоту, и пока он был в отъезде, она вышла замуж за кавалерийского офицера Эндрю Паркера Боулза. В 1970-х у пары родилось двое детей.

Чарльз III женился на леди Диане Спенсер в 1981 году, но в 1994-ом он признал, что у него была внебрачная связь с Камиллой. Будущая жена тогда еще принца развелась со своим супругом в 1995 году, через год и Чарльз III разошелся с Дианой.

В 1999 году Камилла переехала в вестминстерскую резиденцию членов британской королевской семьи Кларенс-Хаус, чтобы быть с Чарльзом, и ее имя стало появляться в официальных документах.

В 2005 году сын покойной королевы Елизаветы II и Камилла узаконили свои отношения. Она быстро стала достоянием королевской семьи и британского правительства.

Королева-консорт стала не только поддержкой своего мужа. Она также использует свой статус в целях благотворительности, например, привлекая внимание к организациям, помогающим женщинам и детям.

Будущая королева также работала над повышением осведомленности об остеопорозе — болезни, от которой пострадали ее мать и бабушка.

Более того, один из помощников Камиллы сказал в 2013 году, что она профессиональная бабушка, поскольку внуки — ее увлечение. Подтвердила это и сама герцогиня Корнуольская, отметив, что постоянно на связи со своими внуками. К слову, трое из них, а также внучатый племянник были включены в службу коронации в качестве пажей.

Долгое время считалось, что Камилла будет носить титул принцесса-консорт, поскольку многие были не готовы к тому, чтобы она получила титул королевы, предназначенный Диане. Но с годами отношение британцев к Камилле смягчилось, и все меньше людей против, чтобы жена Чарльза III называлась королевой.

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В феврале 2022 года королева Елизавета II, которая умерла в сентябре того же года, воспользовалась вехой своего платинового юбилея, чтобы благословить герцогиню Корнуольскую на то, чтобы она стала королевой, когда придет время.

— Когда придет время, мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую ​​же поддержку, как и мне. Я искренне желаю, чтобы когда это время придет, Камилла была известна как королева-консорт, поскольку она продолжает свою верную службу, — сказала тогда Елизавета II.

Напомним, уже 6 мая состоится коронация Чарльза III. Она пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

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