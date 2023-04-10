Американский драматический сериал Секс/Жизнь (Sex/Life) закрывают после второго сезона. Проект от Netflix не получит продолжение в виде 3 сезона с Сарой Шахи, Маргарет Одетт, Майком Фогелем и Адамом Демосом в главных ролях.

Так, второй сезон завершил сериал — все основные сюжетные линии подошли к концу. Отношения ключевых персонажей закончились на позитивной ноте — представитель Netflix заявил, что гордится сериалом и работой продюсеров, актеров и съемочной группы.

Напомним, что сериал Секс/Жизнь создала Стейси Рюкейзер на основе книги 44 главы о 4 мужчинах — в ее сюжете любовный треугольник между женщиной, ее мужем и бывшим.

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Теперь Стейси работает над новым проектом, но пока подробностей нет.

Впрочем, пользователям стриминговых платформ всегда есть что посмотреть, тем более, что проекты выходят в огромных количествах. К примеру, Warner Bros. планирует создать сериал по мотивам Гарри Поттера. На каждый сезон будет по одной книге Роулинг, и это поможет более детально раскрыть мир волшебников. За процесс создания будет отвечать сама автор книг.