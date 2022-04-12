Трейлер 4 сезона сериала Очень странные дела появился в сети.

Первая часть сериала выйдет на Netflix уже 27 мая, а вторая — 1 июля.

Из-за масштабного сюжета, уложиться в четыре сезона авторам не удалось. Известно, что 4 сезон будет предпоследним, а 5 сезон — заключительным.

По словам создателей сериала Очень странные дела, продолжительность нового сезона будет вдвое больше, чем у остальных.

Каждый эпизод составит более часа. Мэтт и Росс Дафферы уже в шутку сравнили предстоящий сезон с Игрой престолов — герои так же будут разбросаны по разным местам действия.

Поклонникам также пообещали ответить на многие вопросы, накопившиеся за три сезона. Зрителям более подробно раскроют мифологию Очень странных дел, которую авторы изложили на 20 страницах.