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Кино и сериалы

Netflix покупает 14 украинских фильмов: какие картины уже доступны

3 октября 2022, 15:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Netflix
Источник: Depositphotos

Стриминговая платформа Netflix впервые покупает крупный пакет украинских фильмов. В сделку вошло 14 картин нашего производства.

В список вошли уже известные фильмы — Сумасшедшая свадьба, Большая прогулка и Лучшие выходные, а в декабре выйдет фильм Снайпер. Не исключено, что в перечень также войдет украинский фильм о мальчике и его собаке с супергеройскими способностями Фокстер и Макс.

Известно, что в первый месяц осени 2022 на Netflix стали доступны три картины нашего производства — Дикое поле, Янтарные копы и Встреча одноклассников.

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О стоимостях сделки пока ничего не сообщается. По данным экспертов из сферы продакшина, до войны речь шла о суммах от $5 до $25 тыс. за показ одной серии. Сейчас за один фильм попросят до $50 тыс.

Решение стриминговой платформы приобрести контент из Украины — хороший знак для наших пользователей. Ранее в сервис был добавлен украинский интерфейс, субтитры для ряда контента, а в некоторых случаях и полноценный перевод с озвучкой.

Корпорация продолжает с каждым днем быть все ближе к нам — в начале сентября Netflix открыл офис в Польше. Главная цель — работа на Центральную и Восточную Европу, в том числе и на Украину.

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Источник
Forbes Україна
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