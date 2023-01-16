Российский юморист Максим Галкин, который поддерживает Украину в полномасштабной войне, отреагировал на трагедию в Днепре. 14 января россияне ударили по многоэтажке, разрушив целый подъезд.

В Instagram Галкин обнародовал картинку разрушенного дома, на месте пустоты в котором изображена девочка, закрывающая лицо руками.

— Днепр. Невыносимо… Невозможно, — написал Максим под фото.

Также он добавил, что закрыл комментарии для того, чтобы избежать навалы ботов.

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Днем 14 января российские оккупанты ударили по многоэтажке в Днепре. Под завалом оказалось много людей, который находились дома в выходной день.

По состоянию на 16 января 8:00 известно о 35 погибших в результате атаки по Днепру. Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна. Поиск продолжается.