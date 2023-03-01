Принц Гарри не дает публике забыть о себе. Герцог Сассекский появился на Позднем шоу со Стивеном Кольбером, где ответил на некоторые неожиданные вопросы.

Так, Гарри рассказал, какой бутерброд его любимый и признался, какую вещь гардероба не может “отпустить”.

— Я предпочитаю тосты с сыром и ветчиной с дижонской горчицей сверху, приготовленные в тостере, — сказал герцог Сассекский.

Также он признался, что в его гардеробе есть вещи, состояние которых, возможно, не совсем соответствует принцу.

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— Вероятно, следует отказаться от рваных боксерских шорт, — отметил Гарри.

If you don’t know his favorite sandwich, or whether he prefers the window or the aisle on an airplane, do you really know Prince Harry, The Duke of Sussex? Find out in this special royal edition of the #ColbertQuestionert!#Colbert #PrinceHarry #Spare pic.twitter.com/POx3u8u4dj — The Late Show (@colbertlateshow) March 1, 2023

В конце он описал жизнь, которая ждет его впереди, пятью словами — свобода, счастье, ясность, простор, любовь.

Напомним, 10 января вышла в свет книга принца Гарри Запасной, которая еще до продажи успела наделать много шума среди общественности, поскольку содержит в себе ряд громких заявлений. Смогут ли мемуары герцога Сассекских нанести удар по монархии и что именно раскрыл Гарри — читайте на Фактах ICTV.