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Неожиданно, но честно: принц Гарри признался, какую вещь в гардеробе не может выбросить

1 марта 2023, 11:16
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Принц Гаррі
Источник: Depositphotos

Принц Гарри не дает публике забыть о себе. Герцог Сассекский появился на Позднем шоу со Стивеном Кольбером, где ответил на некоторые неожиданные вопросы.

Так, Гарри рассказал, какой бутерброд его любимый и признался, какую вещь гардероба не может “отпустить”.

— Я предпочитаю тосты с сыром и ветчиной с дижонской горчицей сверху, приготовленные в тостере, — сказал герцог Сассекский.

Также он признался, что в его гардеробе есть вещи, состояние которых, возможно, не совсем соответствует принцу.

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— Вероятно, следует отказаться от рваных боксерских шорт, — отметил Гарри.

В конце он описал жизнь, которая ждет его впереди, пятью словами — свобода, счастье, ясность, простор, любовь.

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Напомним, 10 января вышла в свет книга принца Гарри Запасной, которая еще до продажи успела наделать много шума среди общественности, поскольку содержит в себе ряд громких заявлений. Смогут ли мемуары герцога Сассекских нанести удар по монархии и что именно раскрыл Гарри — читайте на Фактах ICTV.

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