Стриминговая платформа Netflix показала трейлер сериала 1899. Это мистический сериал от создателей Тьмы, и он расскажет о событиях из парохода Керберос.

Сюжет трудно назвать оригинальным — судно везет иммигрантов из Европы в США, и по пути команда обнаруживает другой корабль Прометея. Его уже считали пропавшим много месяцев, и команде придется узнать правду о происходящем — на борту находки их ожидает жуткая тайна.

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Подробностей о сюжете не так уж и много, но мистики здесь будет предостаточно. Авторами проекта выступили Баран Бо Одар и Янтье Фризе — они уже создавали другой сериал для Netflix под названием Тьма. Это уже вторая крупная работа авторов с Netflix.

О возможном продолжении пока ничего не известно, но выход восьми серий 1899 запланирован на 17 ноября этого года.

Известно, что совсем скоро на платформе Netflix появится еще один крупный проект — картина На Западном фронте без перемен Эриха Марии Ремарка. Это киноадаптация, которую считают самой дорогой в индустрии немецкого кино. Фильм уже выдвинули на премию Оскар от Германии, критики прогнозируют ему успех.