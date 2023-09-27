Неофициальный гимн Украины: что известно об истории песни Червона рута

Червона рута — это одна из самых популярных украинских песен, слова которой знают наизусть миллионы людей во всем мире.
Автором композиции о мистическом цветке является Владимир Ивасюк. Однако песню множество раз перепевали как украинские, так и мировые звезды эстрады.
История песни Червона рута
Песня Червона рута была написана в 1970 году. Идея создания композиции появилась у Ивасюка после прочтения книги украинских коломыек.
В одном из стихов был упомянут образ странного цветка, который заинтересовал Владимира настолько, что он начал искать подробности. Позже Ивасюк услышал легенду, согласно которой рута цветет только один раз в год, а тем, кто ее увидит, она дарит вечную любовь.
В декабре 1968 года Владимир показал вариант стихотворения, который впоследствии стал песней Червона рута, своей одногруппнице Марии Соколовской. Они вместе учились в Черновицком медицинском институте.
Премьера песни состоялась 13 сентября 1970 года в прямом эфире программы Камертон хорошего настроения. Для записи в студию был приглашен оркестр ансамбля Карпаты Валерия Громцева. Подпевала Ивасюку учительница музыки Елена Кузнецова.
Более широкой общественности песню представил ансамбль Смеричка под руководством Левка Дутковского (солисты Назарий Яремчук и Василий Зинкевич). Вскоре Червона рута в исполнении трио (Владимир Ивасюк, Назарий Яремчук и Василий Зинкевич) стала победителем конкурса Песня года-1971.
Новый виток популярности композиция получила благодаря исполнению Софии Ротару и созданию одноименного музыкального фильма.
Интересные факты о песне Червона рута
Композиция Червона рута считается неформальным гимном футбольной общественности Украины. Ее можно услышать перед и во время матчей национальной сборной.
Песня получила статус футбольного символа Украины и стала визиткой национальной сборной в первом розыгрыше Лиги наций и квалификации к Евро-2020.
Также стоит вспомнить, как более 5,2 тыс. исполнителей спели Червону руту на центральной площади Северодонецка. Рекорд установили в рамках фестиваля Ти у мене єдина 23 августа 2021 года в 21:30.
Червона рута — текст песни
Ти признайся мені,
Звідки в тебе ті чари,
Я без тебе всі дні
У полоні печалі.
Може десь у лісах
Ти чар-зілля шукала,
Сонце-руту знайшла
І мене зчарувала?
Приспів:
Червону руту
Не шукай вечорами, —
Ти у мене єдина,
Тільки ти, повір.
Бо твоя врода —
То є чистая вода,
То є бистрая вода
З синіх гір.
Бачу я тебе в снах,
У дібровах зелених,
По забутих стежках
Ти приходиш до мене.
І не треба нести
Мені квітку надії,
Бо давно уже ти
Увійшла в мої мрії.
Приспів.
Фото: Збруч