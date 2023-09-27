Неофициальный гимн Украины: что известно об истории песни Червона рута

Червона рута — это одна из самых популярных украинских песен, слова которой знают наизусть миллионы людей во всем мире.

Автором композиции о мистическом цветке является Владимир Ивасюк. Однако песню множество раз перепевали как украинские, так и мировые звезды эстрады.

История песни Червона рута

Песня Червона рута была написана в 1970 году. Идея создания композиции появилась у Ивасюка после прочтения книги украинских коломыек.

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В одном из стихов был упомянут образ странного цветка, который заинтересовал Владимира настолько, что он начал искать подробности. Позже Ивасюк услышал легенду, согласно которой рута цветет только один раз в год, а тем, кто ее увидит, она дарит вечную любовь.

В декабре 1968 года Владимир показал вариант стихотворения, который впоследствии стал песней Червона рута, своей одногруппнице Марии Соколовской. Они вместе учились в Черновицком медицинском институте.

Премьера песни состоялась 13 сентября 1970 года в прямом эфире программы Камертон хорошего настроения. Для записи в студию был приглашен оркестр ансамбля Карпаты Валерия Громцева. Подпевала Ивасюку учительница музыки Елена Кузнецова.

Более широкой общественности песню представил ансамбль Смеричка под руководством Левка Дутковского (солисты Назарий Яремчук и Василий Зинкевич). Вскоре Червона рута в исполнении трио (Владимир Ивасюк, Назарий Яремчук и Василий Зинкевич) стала победителем конкурса Песня года-1971.

Новый виток популярности композиция получила благодаря исполнению Софии Ротару и созданию одноименного музыкального фильма.

Интересные факты о песне Червона рута

Композиция Червона рута считается неформальным гимном футбольной общественности Украины. Ее можно услышать перед и во время матчей национальной сборной.

Песня получила статус футбольного символа Украины и стала визиткой национальной сборной в первом розыгрыше Лиги наций и квалификации к Евро-2020.

Также стоит вспомнить, как более 5,2 тыс. исполнителей спели Червону руту на центральной площади Северодонецка. Рекорд установили в рамках фестиваля Ти у мене єдина 23 августа 2021 года в 21:30.

Червона рута — текст песни

Ти признайся мені,

Звідки в тебе ті чари,

Я без тебе всі дні

У полоні печалі.

Може десь у лісах

Ти чар-зілля шукала,

Сонце-руту знайшла

І мене зчарувала?

Приспів:

Червону руту

Не шукай вечорами, —

Ти у мене єдина,

Тільки ти, повір.

Бо твоя врода —

То є чистая вода,

То є бистрая вода

З синіх гір.

Бачу я тебе в снах,

У дібровах зелених,

По забутих стежках

Ти приходиш до мене.

І не треба нести

Мені квітку надії,

Бо давно уже ти

Увійшла в мої мрії.

Приспів.

Фото: Збруч