Украинская певица и главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич рассказала, что готовит на Новый год.

По словам певицы, в новогоднюю ночь она всегда работает, и этот год не исключение, поскольку можно хорошо заработать.

— Думаю, что не скоро смогу отказаться от такого заработка. Но это не проблема, ведь на концерты можно брать с собой семью — в будущем буду так и делать, — отметила Злата.

Однако это не повод ничего не готовить на Новый год. Артистка не употребляет мясо, поэтому ее стол довольно оригинальный. Кроме того, Огневич призналась, что ненавидит традиционные салаты, такие как оливье или шуба.

— Не люблю их с детства. Я предпочитаю более легкие блюда. Могу заказать или приготовить своими руками. Это могут быть лазанья, салатик с морепродуктами, легкие закуски с авокадо и рыбкой — все, — сказала Огневич.

Более того, артистка не понимает, зачем заморачиваться, когда нужно наслаждаться атмосферой и праздновать.

— Я точно не из тех людей, кто будет 12 часов стоять на кухне. Где потом взять силы на праздник? Я лучше все закажу и облегчу себе жизнь, — сказала Злата.

Ранее Злата Огневич намекнула на то, что разлюбила Андрея Задворного. Певица заявила, что поставила точку в истории с победителем реалити Холостячка.

Исполнительница отметила, что в данный момент в ее сердце абсолютная пустота по отношению к этому человеку и лично она считает историю полностью завершенной.