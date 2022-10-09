Звезда сериала Сваты Анна Кошмал опубликовала гневное сообщение от своей коллеги из России Инны Королевой. Россиянка ранее играла в сериале маму Анны, но последнее ее сообщение удивило не только артистку.

Все началось с заявлений российской актрисы Олеси Железняк, которая публично поздравила Путина с 70-летием. На это заявление отреагировала Кошмал — обе артистки вместе снимались в сериале Сваты, поэтому Анна так это оставить не могла.

Так, украинка назвала Путина лжецом и убийцей, а также призналась о своем разочаровании коллегой из соседней страны. После этого уже Анне написала Инна Королева, которая играла ее маму в том же сериале.

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Инна написала в личные сообщения Кошмал, где раскритиковала ее и высказывания касательно Путина.

— Ты президента, случайно, не попутала?, — гневно написала Королева.

Анна отреагировала на выпады путинистки.

— А потом прилетело и такое, слов нет, одни эмоции, — отметила украинка, опубликовав скрин переписки.

Напомним, что ранее Анна Кошмал обратилась к своим коллегам из России на фоне объявления о мобилизации в РФ. Звезда призвала остановить кровавый режим, иначе война коснется и актеров из РФ.