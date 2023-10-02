Стендап-комик Феликс Редька не хотел бы идти воевать. Откровенное признание прозвучало в разговоре на канале Славы Демина. Артист, чей отец служит в ВСУ, добавил, что при этом не считает себя более важным в тылу. Он объяснил, что просто осознает свой страх.

— Люди, которые там, намного смелее, чем я. Мне и стыдно, и невероятно страшно, — поделился Феликс Редька.

Артист сказал, что пока не получил ни одной повестки. Однако периодически думает о службе в артиллерии.

— Я иногда даже фантазирую — так будем с отцом где-то воевать, — сказал стендапер.

Феликс Редька рассказал, что его отец всегда был связан с военным делом. В 2014 году был в АТО пограничником, потом вышел на пенсию. За год до полномасштабного вторжения мужчина пошел служить на контракт.

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Фото: скрин из интервью на канале Славы Демина