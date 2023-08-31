1 сентября традиционно начинается новый учебный год. А потому в День знаний звучит множество поздравлений в адрес учеников, их родителей и учителей.
Факты ICTV подготовили поздравления с 1 сентября в смс, чтобы вы смогли отправить их всем, кто причастен к этому празднику и кого не можете поздравить лично.
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Желаю к знаниям стремиться.
Без них сегодня — никуда.
Всем нужно новому учиться,
Ведь ум поможет вам всегда.
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С Днем знаний поздравляю
Школьный весь народ,
Пусть успешным будет
Новый учебный год.
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Приходит к нам день знаний
Вместе с сентябрем.
Хочу тебя поздравить,
С первым осенним днем!
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Легко пусть знания даются,
Счастливым будет каждый миг.
Науки быстро познаются,
Читайте больше умных книг.
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Дрожь в коленках нервы тянет,
И букет в руках дрожит:
Поздравляю вас с Днем знаний —
От него не убежишь!
Он догонит и поймает,
На успехи вдохновит,
За учебники посадит
И учиться убедит!