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Пусть успешным будет учебный год! Поздравления с 1 сентября в смс

31 августа 2023, 07:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
1 вересня, школа, учні
Источник: Pexels

1 сентября традиционно начинается новый учебный год. А потому в День знаний звучит множество поздравлений в адрес учеников, их родителей и учителей.

Факты ICTV подготовили поздравления с 1 сентября в смс, чтобы вы смогли отправить их всем, кто причастен к этому празднику и кого не можете поздравить лично.

***

Желаю к знаниям стремиться.
Без них сегодня — никуда.
Всем нужно новому учиться,
Ведь ум поможет вам всегда.

***

С Днем знаний поздравляю
Школьный весь народ,
Пусть успешным будет
Новый учебный год.

***

Приходит к нам день знаний
Вместе с сентябрем.
Хочу тебя поздравить,
С первым осенним днем!

***

Легко пусть знания даются,
Счастливым будет каждый миг.
Науки быстро познаются,
Читайте больше умных книг.

***

Дрожь в коленках нервы тянет,
И букет в руках дрожит:
Поздравляю вас с Днем знаний —
От него не убежишь!

Он догонит и поймает,
На успехи вдохновит,
За учебники посадит
И учиться убедит!

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1 вересня Привітання
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