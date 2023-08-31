1 сентября традиционно начинается новый учебный год. А потому в День знаний звучит множество поздравлений в адрес учеников, их родителей и учителей.

Факты ICTV подготовили поздравления с 1 сентября в смс, чтобы вы смогли отправить их всем, кто причастен к этому празднику и кого не можете поздравить лично.

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Желаю к знаниям стремиться.

Без них сегодня — никуда.

Всем нужно новому учиться,

Ведь ум поможет вам всегда.



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С Днем знаний поздравляю

Школьный весь народ,

Пусть успешным будет

Новый учебный год.

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Приходит к нам день знаний

Вместе с сентябрем.

Хочу тебя поздравить,

С первым осенним днем!

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Легко пусть знания даются,

Счастливым будет каждый миг.

Науки быстро познаются,

Читайте больше умных книг.



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Дрожь в коленках нервы тянет,

И букет в руках дрожит:

Поздравляю вас с Днем знаний —

От него не убежишь!

Он догонит и поймает,

На успехи вдохновит,

За учебники посадит

И учиться убедит!