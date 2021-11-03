Отец американской певицы Бритни Спирс Джеймс подал заявление о немедленном прекращении опекунства над ней, а также сказал, что отказывается от всех выплат.

В судебных документах указано, что Джеймс безоговорочно любит и поддерживает свою дочь. А также сделает все возможное, чтобы защитить ее и заботиться о ней.

Кроме того, ранее говорили, что Джеймс хочет получить компенсацию от дочери — $2 млн. Однако адвокаты мужчины заявили, что это неправда, и он готов отказаться от опеки просто так.

— Джеймс не видит причин, по которым опекунство должно продолжаться, и утверждает, что он не заинтересован в этом. Тем не менее, Джеймс не стремится и не будет снова выступать в качестве опекуна. Он уже подал в суд ходатайство о прекращении опекунства и предложил рассмотреть его немедленное прекращение без оговорок и исключений, — говорится в документации.

Напомним, что в конце сентября суд официально приостановил опекунство отца над Бритни Спирс. Также он был лишен возможности управлять ее финансами.

Слушание было назначено на 12 ноября. Тогда должно было быть принято решение о полном прекращении опекунства.

Стоит отметить, что ранее Бритни Спирс обвинила свою мать в ужасах опекунства. Певица считает, что это именно она подала отцу идею.

Эмоциональный пост Спирс опубликовала в своем Instagram, однако позже он был удален.