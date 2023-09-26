Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян кардинально изменила образ. Модель предстала в непривычном для себя виде на обложке журнала CR Fashion Book.

На фото Кардашьян появилась с короткой стрижкой под мальчика. На ней небрежная одежда, размазанный макияж, тонкие брови и сигарета в руке. Стоит отметить, что Ким мало похожа на себя.

К слову, короткая стрижка Кардашьян — всего лишь парик, а потому у нее по-прежнему длинные волосы.

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Это не впервые, когда звезда позирует для этого модного глянца. В прошлых выпусках CR Fashion Book Кардашьян изображала женщину-первопроходца и позировала рядом с певицей Шер и моделью Наоми Кэмпбелл.