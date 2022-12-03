Не знаю его до сих пор: Мишель Андраде забыла имя принца Нидерландов во время интервью

В эфире Improv Live Show (Новый канал) певица и телеведущая Мишель Андраде вспомнила, как при встрече перепутала имя принца Нидерландов.

Курьезная ситуация произошла во время съемок проекта Орел и Решка. Земляне.

— У меня было интервью с настоящим принцем Нидерландов. Я очень нервничала и долго готовилась к нему. Обычно забываю имена на “раз, два, три”, но его имя запомнила очень хорошо. Повторяла себе: “Константин, Константин, Константин…”

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И вот захожу и говорю: “Здравствуйте, Константин”. А он смотрит на меня так, что я понимаю: что-то не то. Все равно мы провели классное интервью на английском языке. А в конце он сказал: “Мишель, спасибо. Но меня зовут не Константин. Я…”. И, чтобы вы понимали, до сих пор не знаю, как его зовут! — признается Андраде.