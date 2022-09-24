Певица-предательница Ани Лорак впервые за семь месяцев высказалась о полномасштабной войне в Украине. Артистка заверила, что сожалеет о молчании, которое использовали против нее.

Исполнительница так и не назвала войну войной и виновных в ней, однако попыталась оправдаться, опубликовав открытое письмо на своем сайте.

— Я долго молчала, и, наверное, это было ошибкой, поскольку это молчание использовалось против меня. Теперь я хочу расставить все точки над і, высказать, что я действительно чувствую. В последнее время мое имя цинично используется для разнообразных политических и медийных манипуляций. При этом моя гражданская позиция есть и остается неизменной: я люблю Украину и любовь к родине впитала с самого детства, — написала Ани Лорак.

Артистка вспомнила, что родилась в буковинском крае. Считает, что патриотизм человека определяется не словами, а поступками. К слову, никаких поступков от певицы мы не видели, кроме замалчивания войны.

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Говорит, на протяжении 20 лет прославляет Украину по всему миру на конкурсах и фестивалях. Ее миссия — нести музыку и дарить людям радость.

— Я не политик и никогда не испытывала амбиций по этому поводу. Уверена, что нельзя смешивать эти два понятия: артист и политика. Но сегодня именно политики используют мое имя с целью своих грязных игр, — отметила Ани Лорак.

Не смешивайте понятия политика и артист: предательница Ани Лорак высказалась о войне / 2 images

Вспомнила она и о брате, который погиб в Афганистане на войне. Признается, тогда ее сердце разрывалось на части, и до сих пор не понимает — за что?

— Я выбрала любовь. Власть и деньги, чьи-то политические игры… Я сделала свой выбор – нести любовь людям через музыку. Это всегда было и будет моим выбором: служить людям своим творчеством. Когда я на сцене, со зрителями меня объединяют музыка и любовь. Когда я пою, я пою для всех и не разделяю своего зрителя по национальности или религии, по цвету кожи или сексуальной ориентации, — подчеркнула артистка.

Также она сказала, что никто не вправе ей диктовать, каким образом любить и поддерживать свою страну. Говорит, свой вклад в дело мира, согласия, поддержки украинских граждан делает не под треск телекамер, а так, как считает нужным и достойным.

Просит уважать ее мнение.

— Ни “ДНР”, ни “ЛНР”, ни “Правый сектор”, ни “Свобода” не имеют морального права касаться моего имени. Они не имеют никакого отношения ко мне! Я за мир! И прошу этого мира для всех нас! Я верю, что хороших людей намного больше, чем плохих. И добро рано или поздно побеждает зло! — подытожила исполнительница.

Интересно, что о войне Ани Лорак высказалась после того, как в Европе отменили ее концерты. Анонсируя выступления в Германии и Чехии, артистка назвала себя самой титулованной певицей Украины.

Все время с начала полномасштабной войны Ани Лорак молчала и даже удалила свой аккаунт в Instagram, который восстановила совсем недавно. Периодически она появлялась на выступлениях и в российских шоу.