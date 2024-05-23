Украинский певец Артем Пивоваров прокомментировал слухи о своей женитьбе и объяснил, почему редко говорит о личной жизни.

Почему Артем Пивоваров скрывает личную жизнь

Артист не считает, что медийные личности обязательно должны рассказывать все о своей жизни.

По словам Пивоварова, наблюдая за публичными людьми, его никогда не интересовали их состояние, дома или машины, ведь его это не мотивирует. Певца интересуют именно действия, благодаря которым та или иная личность достигает успеха.

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— Меня мотивирует первичная причина, что человек сделал с собой для того, чтобы все это получить. Меня интересует, каким образом он пришел к тому, что имеет на сегодняшний день. Почему он такой гениальный, что он делает для того, чтобы все, что он получает и удерживает, всегда было в балансе. Мне всегда интересно изучать именно таких людей, изучать их личную жизнь, но через призму поступков и действий, — сказал Пивоваров, отвечая на вопрос, почему он обходит тему личной жизни.

Артист добавил, что он, как и все другие люди, нуждается во внимании и любви. Однако отношения Артем считает очень личной темой, которую не хочется выносить на всеобщее обозрение.

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— Я такой же, как и все. Меня ничего не отличает от других людей. Мои предпочтения, институт семьи, отношения — это что-то личное, оно для меня. И мне нравится одна фраза философа: Ты так постоянно, непрерывно и часто пытаешься быть особенным, одним среди миллионов, но забываешь жить для кого-то одного. И отвечая на вопрос, я не забываю жить для кого-то одного, — поделился Пивоваров.